FIFA-CORRUPTION La justice américaine enquête en Argentine

La justice américaine a envoyé deux émissaires en Argentine pour recueillir des informations sur l'ancien dirigeant du football sud-américain (Conmebol), l'Argentin José Luis Meiszner, soupçonné d'être impliqué dans le scandale de pots-de-vin de la FIFA, a révélé dimanche dernier le journal Clarin. Une source de la Fédération argentine de football (AFA) a confirmé que deux représentants de la justice américaine sont depuis le 25 août en Argentine.

L'Argentin José Luis Meiszner, secrétaire général de la Confédération sud-américaine (Conmebol) entre 2011 et 2015, fait partie des 39 responsables du football mondial mis en cause par la justice américaine qui enquête sur les malversations à la FIFA. Il s'était livré en décembre 2015 aux autorités argentines, et était depuis assigné à domicile. Il est sous le coup d'une procédure d'extradition réclamée par les Etats-Unis, un processus qui prend généralement des mois en Argentine. Ancien président du club de football de Quilmes, dans la banlieue de Buenos Aires, José Luis Meiszner, 71 ans, est également un dirigeant historique du football argentin. Depuis mai 2015, les autorités des Etats-Unis traquent les millions de dollars versés frauduleusement pendant des décennies pour attribuer notamment l'organisation de Coupes du monde et pour en monnayer les droits télévisuels. Au total, 39 personnes, dont 12 plaident coupables, et deux sociétés sont mises en cause, quasiment toutes issues d'Amérique du Sud et de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes).