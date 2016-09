MICHEL ZANGO, RÉALISATEUR BURKINABÉ, À L'EXPRESSION "Il faut revenir à la base, à l'humain..."

«Tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable», disait Thomas Sankara entendons-nous entre autres sur ce documentaire de 89 mn. Le film s'appelle La sirène de Faso Fani, en référence au nom de l'usine qui a bercé l'enfance du réalisateur dans sa ville natale à Koudougou au Burkina Faso. Une usine qui a fermé ses portes en 2002, suite à plusieurs plans de restructuration imposés par le FMI et la Banque mondiale. Des centaines d'employés se sont alors retrouvés brutalement au chômage. A partir d'une cassette audio, le réalisateur va nous faire revivre cette actualité en nous faisant écouter des morceaux de radios enregistrés, liés à cette information qui fera défrayer la chronique à l'époque et ira interviewer des anciens de cette usine pour mettre un visage sur ces milliers d'anonymes et nous plonger de plain-pied dans l'univers de ce métier à tisser le pagne du pays....Projeté dimanche aux XIVes Rencontres cinématographiques de Béjaïa, son réalisateur nous en parle...



L'Expression: Vous parlez d'une usine qui a fermé dans votre ville d'origine au Burkina; comment on vient de faire un film qui s'avère à la base banal, mais qui après, en effet, prend une ampleur universelle...que représente réellement cette usine pour vous?

Michel Zango: C'est vrai à la base, c'est une petite histoire, mais c'est dans la petite histoire qu'on retrouve la grande histoire. Je suis né dans cette ville. A Koudougou, la troisième ville du Burkina. Je l'ai quittée pour les études et toute mon enfance a été marquée par cette ville qui était le support économique car l'usine employait plus de 2000 personnes qui avaient des salaires assez confortables et apportait une économie locale assez intéressante. J'ai grandi dans ces conditions-là, j'avais souvent accès à l'usine. On enviait ceux qui travaillaient à l'usine, car c'était un outil de travail moderne. On rêvait de travailler un jour dans cette usine. L'idée du film est venue quand l'usine a été fermée et sa fermeture est liée à un contexte politique et économique qui tire ses ficelles de la Banque mondiale et du FMI, et c'est ça qui m'a motivé en me disant que le Burkina est victime. Mais ce problème n'est pas propre seulement au Burkina car les usines qui ferment à travers le monde il y en a un peu partout. Les employés sont toujours représentés par des chiffres et des courbes, mais moi je voulais donner un visage à ces gens-là. On les compte comme du bétail. Ces gens sont des personnes, ont des familles. Mettre des visages sur ces gens-là et leur redonner une dignité. Perdre son travail, c'est comme te déposséder de quelque chose de soi-même.

Le film est beau certes, mais je le trouve à mon sens assez naïf, car je trouve que le rêve de la continuité des idéaux de Thomas Sankara s'avère aujourd'hui presque utopique dans le contexte de la mondialisation galopante et l'économie de marché que nous vivons notamment en Afrique et dans les pays du tiers-monde...et pourtant vous espérez le faire revivre.



Pensez-vous que quelques femmes tisseuses pourraient faire que le Burkina puisse se reprendre en main?

Ce n'est pas une utopie, c'est presque une nécessité. C'est presque obligatoire. Pour moi, la seule façon de s'en sortir, recréer c'est de repartir sur une nouvelle forme d'économie maîtrisée de façon que l'argent aille à la population. Plus de 70% de la population n'est pas prise en compte par l'appareil d'Etat. Ils ne travaillent pas dans des sociétés publiques, ils n'ont pas de salaires. Ils cultivent soit la terre, ou font de l'artisanat ou fabriquent des choses. Partant de là, il n'y a pas d'autre manière que de donner des outils de travail à ces gens et faire exister une économie embryonnaire dans leurs mains. La coopérative qui est montrée dans le film est juste un échantillon, il y en a beaucoup. L'Etat devrait les aider, les former même en gestion. Je ne rêve pas de l'économie capitaliste mondiale. Je ne pense pas que tout le monde puisse être riche. Dire à tout le monde de courir après la richesse est une idée utopique, le plus important c'est de s'autosuffire. C'est ce qui est normal. Les riches dans l'histoire de l'humanité sont moins nombreux. Les riches sont là pour détenir la majorité de tout ce qui est richesse mondiale, je ne parle même pas du Burkina. Dans ces 8 milliards d'habitants sur cette planète tout le monde rêve d'être riche un jour. C'est impossible. Mais riche de quelle manière? Je ne suis pas dans cette idée de richesse, mais dans la notion de faire en sorte que les gens puissent travailler dignement et qu'ils aient les moyens d'y arriver. Pour vivre dignement. Je ne suis pas pour une économie élitiste qui est conventionnelle.



Comment cela se passe aujourd'hui après le changement du régime politique au Burkina?

Toute l'évidence du discours de Sankara revient et est présente aujourd'hui dans le monde. Pas seulement au Burkina, mais à travers le monde. Nous qui sommes plus alertes, nous pensons que le monde a besoin de plus de solidarité. En réalité, on n'a pas d'autres choix que de revenir à la base et la base c'est d'être humain.