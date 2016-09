CHANTEUR DU GENRE CHAOUI M'hend Oubelaïd décède à 83 ans

Le grand chanteur du genre chaoui Sahraoui Ahmed plus connu sous son artistique M'hend Oubelaïd est mort lundi au village de Cheddi dans la commune de Merouana (Batna) à l'âge de 83 ans. Né le 14 octobre 1933 à Ouled Fatma dans la commune de Taxlent (Batna),

le défunt excellait dans l'interprétation de chansons puisées du patrimoine auréssien et liées au vécu quotidien des gens de la région ainsi qu'à la guerre de Libération nationale et aux thèmes patriotiques. Pour l'artiste et chanteur Aïssa Brahimi, M'hend Oubelaïd a grandement contribué par sa musique à la préservation et à la transmission aux nouvelles générations de pans entiers du patrimoine musicale chaoui. De son côté, le poète et spécialiste en musique chaouie, Mohamed Ounissi, a estimé que Oubelaïd avait une voix de soprano typique des chanteurs du arch des Ouled Soltane et Ouled Fatma. A ses débuts, il chantait dans les troupes folkloriques de Rahaba, avant de créer ensuite sa propre troupe, a ajouté Ounissi qui a considéré qu'avec la mort d'Oubelaïd, la scène artistique auréssienne perd un de ses doyens, dont le legs artistique est de nature à inspirer les jeunes artistes. Honoré à plusieurs reprises pour sa contribution dans la promotion de la chanson chaouie, M'hend Oubelaïd a été de son vivant un grand interprète et ambassadeur de la chanson des Aurès à l'échelle nationale et internationale, a estimé Farid Benbekhta, chef du bureau des associations à la direction de la culture.