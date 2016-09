MASCARA Création d'une école d'apprentissage du goumbri

Une école d'apprentissage du jeu du goumbri a été récemment ouverte à Mascara à l'initiative de l'Association locale Rachidia, Rijjal Gnawas, a-t-on appris hier du président de cette association culturelle à Béchar. «Cette école où sont inscrits 205 garçons et filles et de différents âges encadrés par quatre maâlmines (maître de musique diwane), est un espace dédié uniquement à l'apprentissage du jeu de cet instrument à cordes à la base de la musique diwane», a précisé à l'APS, Hassab Ali M'hamed, en marge de la Xème édition du Festival culturel national de la musique et danse diwane. «La création de cette école par notre association fondée en 1985 à l'initiative des adeptes de la musique et danse diwanes de la région de Mascara, vise la pérennisation d'un legs ancestral en matière de jeu de cet instrument séculaire qui est le goumbri, et offrir aux jeunes amoureux de la musique diwane un espace de formation sur les techniques de jeu de cet instrument», a -t-il ajouté lors d'un débat sur «l'impact économique et culturel des festivals dans le cas du festival diwane de Béchar». L'Association «Rachidia, Rijel Gnawas» compte à l'avenir réaliser une opération de transcription des bordjs (chants diwanes) et ce dans le but de la sauvegarde et la préservation des composantes du patrimoine oral diwane, a révélé M.Hassab. La clôture de ce festival était prévue hier soir au stade de la ville de Béchar avec la remise des prix aux trois lauréats du volet compétition de la manifestation, à laquelle a pris part une douzaine de troupes de plusieurs régions du pays.