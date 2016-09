CINÉMATHÈQUE D'ORAN Le film révolutionnaire à l'affiche

Un cycle de projections dédié au film révolutionnaire est proposé tout au long du mois de septembre courant au public de la cinémathèque «Ouarsenis» d'Oran, a-t-on appris mardi dernier auprès du directeur de cet établissement culturel. Plusieurs oeuvres mettant en relief le sacrifice consenti par le peuple algérien durant la lutte de Libération nationale sont à l'affiche dans le cadre de ce cycle programmé par le Centre algérien de la cinématographie, a précisé à l'APS Abdelkrim Bouazla. Avec deux séances de projection par jour, l'assistance pourra découvrir ou revoir nombre de longs-métrages comptant parmi les plus belles créations du 7ème Art national, ainsi que des documentaires réalisés par des cinéastes étrangers anticolonialistes. «La Bataille d'Alger» de Gillo Pontecorvo (1965), «La Citadelle» (El Kalaâ) de Mohamed Chouikh (1989), et «Rachida» de Mina Chouikh (2002) figurent au programme de cette première semaine de projections. Le public prendra également plaisir à revoir «Hors-la-loi», de Rachid Bouchareb (2010), qui fut, pour rappel, projeté en avant-première à la cinémathèque d'Oran en présence de plusieurs comédiens campant un rôle dans cette oeuvre, à l'instar de Chafia Boudraâ et Ahmed Benaïssa. Le film documentaire est lui aussi à l'honneur de ce cycle, avec notamment «L'avocat de la terreur», réalisé en 2007 par Barbet Schroeder en hommage à l'anticolonialiste et grande figure des prétoires Jacques Vergès (1925-2013), et «Ils ont rejoint le Front pour libérer l'Algérie» de Jean Asselmeyer (2012).