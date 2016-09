CONCOURS DU MEILLEUR TEXTE DRAMATIQUE MOHIA D'OR Dépôt des textes avant le 15 novembre

Les auteurs dramatiques souhaitant participer à la IIIe édition du concours du meilleur texte dramatique en tamazight Mohia d'or, sont invités à déposer leurs textes avant le 15 novembre prochain, a-t-on appris, hier, auprès de la direction locale de la culture de Tizi Ouzou.

Ce concours, qui récompensera le 7 décembre prochain, à l'occasion des 7èmes journées théâtrales en hommage au dramaturge Mohia, les trois meilleures dramaturgies, a pour objectif «la promotion de la pratique théâtrale et l'encouragement des jeunes à la création artistique en général et à l'écriture dramatique ainsi qu'à la production théâtrale en particulier», a-t-on indiqué.

Le texte doit dépasser 15 pages. La participation qui doit être anonyme, se fera avec un seul texte, selon le réglement du concours.

Un jury constitué de dramaturges, metteurs en scène, scénographes et universitaires sera chargé de la lecture et de l'évaluation des textes en lice.

Des récompenses de 300.000, 200.000 et 100.000 DA sont prévues pour les trois lauréats du concours.