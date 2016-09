RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BÉJAÏA Exil et désillusion

Par Notre envoyée spéciale à Béjaïa Hind OUFRIHA -

Scène du film documentaire Des hommes debout

Deux films documentaires ont marqué l'après-midi de mardi dernier, Jungle et Des hommes debout.

Ce sont deux documentaires réalisés avec peu de moyens. Cela se voit à l'écran. Parfois une certaine lourdeur ou ennui nous transperce. Mais au-delà de ce sentiment de gêne, il y a cette forme d'injustice palpable qui suinte.

Le déracinement, la mélancolie, la solitude l'exil sont au centre des sujets, même s'il sont racontés de deux façons différentes.

Le premier film est un court métrage français de 19mm. Celui de Colia Megret intitulé Jungle. Après des semaines de repérage, la réalisatrice parvient à suivre un jeune garçon appelé Zaman. Il sera son fil conducteur dans le film pour parler des camps de réfugiés des Afghans à Calais en France. Zaman travaille comme coiffeur dans un petit salon de fortune en plein coeur de la jungle de Calais. Il a fui la guerre et espère comme tant d'autres rejoindre l'Angleterre vainement. Entre regard vide et désespoir de ces garçons écorchés vifs, il y a ces questionnements: où va-t-on? Que fait-on? Qu'allons manger aujourd'hui et qu'adviendra-t-il de nous? Autant de questions métamorphosées sous forme d'une chanson interprétée de manière sublime par un autre jeune en plein milieu de cet îlot de damnés de la mort, insufflant à ce film une aura de poésie et de souffle de respiration dont il avait grandement besoin.

Un autre film, Des hommes debout, celui-là plus long faisant 55 mn de la réalisatrice franco-libanaise Maya Abdul-Malak. Au départ, on ne comprend pas vraiment où il veut nous embarquer d'autant que ses plans fixes sur un restaurant et les scènes répétitives de coups de fil d'un Algérien parlant avec sa mère qui se retrouve au bled sont bien agaçantes, tout comme les scènes de discussions banales chez ce disquaire sétifien.

Des gens qui semblent décalés ou comme déconnectés du reste du monde, même si leur vie est bel et bien là.

Un cinéma du réel avec lequel nous sommes peu habitués mais qui en fait, nous donne à voir et suivre le quotidien de simples gens dont l'existence est montrée de façon brute.

Un point commun avec le film Jungle qui veut dire «forêt» et dont la réalisatrice avouera dans le débat que son objectif était plus de venir en aide à ces gens que de faire un film à proprement parler d'où le fait qu'elle n'ait pas choisi de «sublimer» ce drame mais a préféré le montrer tel quel aux yeux du monde.

Pour Maya Abdul- Malak, le désir de comprendre les immigrés algériens est souligné intrinsèquement dans le film à travers une série de lettres lues par ses soins en voix off, celle de son père datant des années 1970 de l'époque où il venait de quitter le Liban pour la France.

Un parallèle judicieux qui renseigne sur la notion d'altérité, une thématique ayant fait l'objet d'ailleurs d'une table ronde lundi dernier au matin au théâtre régional de Béjaïa. Aussi, un petit clin d'oeil à la musique de l'exil dans ce film et nous l'aurons remarqué aussi avec le sourire quand nous entendons la voix d'Ismahan chanter Habibi taâla ilhakni comme pour conjurer le sort du départ et de la séparation et le désir de l'hypothétique retour.

Au final, ces deux propositions cinématographiques se voulaient mettre l'accent au fond sur un seul point, la difficulté de rejoindre ceux qu'on aime par-delà les frontières, mais aussi la ténacité et les moyens pour y arriver.