ORGANISÉ PAR LA FONDATION ASSELAH AHMED ET RABAH EN COLLABORATION AVEC L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS, LE HAUT COMMISSARIAT À L'AMAZIGHITÉ ET L'ONDA Concours national de dessin pour enfants

Ce Concours est ouvert à tous les enfants de 8 à 15 ans avec pour thèmes:

1- Vivre ensemble dans le respect de l'Autre

2- La femme est l'égale de l'homme

Favoriser l'éducation artistique de l'enfant représente un élément constitutif de la citoyenneté. Les Dessins doivent s'inspirer exclusivement de ces deux thèmes.

Règles de Participation:

1- Peuvent participer à ce Concours tous les enfants âgés de 8 à 15 ans, résidant sur le territoire algérien et les enfants algériens résidant à l'Etranger.

2- Les dessins peuvent être réalisés sur papier canson, toile, ou autre support

3- Les dimensions du dessin doivent être de 24 x 32 cm

4- Le participant peut choisir l'une des techniques existantes: aquarelle, peinture à l'huile, gouache, acrylique, etc....

5- Chaque participant n'a le droit de présenter qu'un seul travail.

6- Le participant indique sur le verso de son Dessin ses Nom et Prénoms, âge,

Niveau d'instruction, école qu'il fréquente, adresse complète, téléphones.

7-Les travaux doivent être transmis, avant le 15 octobre 2016, date

Limite de dépôt des Dessins, au siège de la Fondation Asselah Ahmed et

Rabah, 29, Bld Zighout Youcef, Alger, Tél.: 021712758;Mob.:0661420077.

Un reçu et un bordereau seront remis dès réception du Dessin.

8-La sélection des travaux sera assurée par un jury qualifié.

9- Le concours est doté de trois Prix de Félicitations:

- Premier Prix: un microordinateur portable

- Deuxième Prix: une tablette

- Un téléphone portable

10- Et de sept Prix d'Encouragements (du 4e au 10e) constitués de lots de livres



Fondation ASSELAH Ahmed et Rabah

29, Boulevard Zighout Youcef, Alger

Tél.: 02171272758