APPEL À CANDIDATURE À UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE FÉMININE À MOSTAGANEM Mesdames, à vos projets, foncez!

Par O. HIND -

L'association socioculturelle «CHOGRANI» organise du 28 septembre au 1er octobre une résidence artistique féminine à Mostaganem sous le thème «Corps de femmes, condition et représentations».

Enfin un appel à projet intéressant et audacieux qui s'intéresse à la femme! Ce dernier s'inscrit dans le cadre du projet pour la protection des droits sexuels et reproductifs des femmes en Algérie et la lutte contre les violences faites aux femmes. Son objectif nous indique-t-on «est d'offrir un espace d'expression et de réflexion aux artistes femmes algériennes sur les questions liées à leurs corps à leurs différentes représentations dans la culture et la société algérienne». Cette résidence a été cofinancée par la délégation de la Commission européenne en Algérie et le fonds pour les femmes en Méditerranée. Se déclinant en quatre jours de création artistique collective, le programme comprendra une dizaine de créations initiées durant la résidence lesquelles seront par la suite développées et présentées au public pendant les campagnes de sensibilisation. Notons que «Les représentations sociales et culturelles du corps des femmes», «l'outil artistique au service d'une analyse réflexive critique», «L'état des lieux et la condition des différents droits sexuels et reproductifs» et la «Transmission des savoir-faire et des compétences entre femmes» sont les principales thématiques de cette résidence. Au menu diverses activités dont un atelier de création corporelle collective, avec des mini-scènes de théâtre, de la danse, des ateliers d'expression en groupes (écriture, peinture, chant, confection d'outils...), des groupes de parole et de discussion (tables rondes, projections-débat) ainsi que des présentations de travaux individuels, «ateliers de partage d'expériences pertinentes». Cette résidence s'adresse à une quinzaine de femmes artistes ou passionnées d'art engagées dans la dimension artistique. Les participantes peuvent s'exprimer dans la langue de leur choix. Les personnes désirant participer à cet atelier doivent remplir une fiche de renseignement et la renvoyer avant le 18 septembre à l'adresse atiqab.assomed.oran@ gmail.com avec pour objet: Candidate Résidence Artistes. Cette fiche de renseignement doit comprendre votre nom et prénom, votre date et lieu de naissance, votre lieu et adresse de résidence, votre numéro de tél et email, votre fonction professionnelle ou occupation sinon les études suivies tout en précisant le domaine. A noter que vous devez préciser également si vous avez déjà participé à des résidences d'artistes, ou à des événements d'art spécifiquement féminins et/ou à des événements sur les droits des femmes et si oui lesquels. Il vous est demandé d'expliquer aussi quelle action, quel atelier, session voulez-vous présenter et animer lors de la résidence indiquant si votre atelier nécessite un déplacement extérieur. Aussi, il vous est demandé également quelle oeuvre voudriez-vous créer et ou participer à créer lors de la résidence et si vous avez un modèle d'animation et de gestion particulier à suggérer. Aussi, dans cette fiche il est nécessaire de préciser ce qui vous a motivé à vous inscrire à cette résidence et de citer également vos besoins en matériel durant la résidence. Enfin, il est bon à savoir que les frais de déplacement, d'hébergement, de repas et de matériel consommables sont entièrement pris en charge du 28 septembre à partir de 16 h et se terminera au 2 octobre à 12 h.

Bonne chance alors à vous mesdames! Gageons que cette résidence ouvrira le champ à d'autres résidences similaires en prônant enfin l'audace et l'engagement nécessaires, sans tabou ni censure...