TIZI OUZOU Le théâtre en plein air livré avant la fin de l'année

Le projet du théâtre en plein air de la ville de Tizi Ouzou sera livré avant la fin de l'année 2016, a déclaré dimanche dernier à l'APS la directrice de la culture Nabila Goumeziane. Le chantier qui est une extension de l'ancien théâtre de verdure implanté à côté de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri connaît un avancement «très appréciable, ce qui permettra sa mise en exploitation dans les quelques mois à venir», a-t-elle estimé. Cette structure d'une capacité d'accueil de 900 places dont l'inauguration était annoncée pour cet été a dû prendre plus de temps que prévu à cause de certaines contraintes liées notamment au confortement des gradins, a-t-elle rappelé. La nouvelle structure renfermera plusieurs espaces dédiés à la promotion de l'activité culturelle au niveau de la wilaya, à l'instar d'une galerie d'art et d'exposition, des boutiques qui seront dédiées aux produits du terroir, le patrimoine et l'histoire, en plus de l'extension des gradins et d'autres structures d'accompagnement, a-t-elle expliqué. «C'est un projet qui sera d'un grand apport pour la culture et pour son épanouissement considérant sa capacité d'accueil assez importante, mais aussi les espaces qu'il offre pour l'organisation de différentes activités», a-t-elle soutenu, assurant que le chantier est en voie d'achèvement et il ne reste que certains travaux de peinture, de pose de rideaux et quelques retouches intérieures. Mme Goumeziane a promis que des spectacles seront organisés au niveau du théâtre en plein air au plus tard durant l'été prochain et le public aura la possibilité d'assister à des festivités et des manifestations en dehors de la salle de spectacles de la Maison de la culture qui accueillait jusque-là la quasi-totalité des activités organisés, a-t-elle signalé. L'autre projet du secteur de la culture qui connaît également un bon avancement est celui de la réhabilitation du cinéma Djurdjura d'une capacité de 600 places, a-t-elle avancé, soulignant que «le gros oeuvre a été achevé et actuellement on est à la phase de pose de la charpente en plus de quelques travaux à l'intérieur de la salle».

La livraison et l'inauguration de la structure interviendra durant le premier trimestre de l'année 2017 et la ville de Tizi Ouzou aura ainsi sa deuxième salle de cinéma après la cinémathèque de Tizi Ouzou qui est également une réhabilitation du cinéma Le Mondial.