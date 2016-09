PROJET «EL MEDREB» El Hamma revival!

Par O. HIND -

De nombreuses activités artistiques se dérouleront du 14 au 22 septembre 2016 afin de mettre en avant le riche patrimoine industriel et la mémoire collective du quartier d'El Hamma.

Organisé par notre collectif Trans-Cultural Dialogues, après le succès de l'événement Djart'14 qui s'est déroulé en novembre 2014, le collectif Trans-Cultural Dialogue remet ça avec un nouvel évènement appelé «El Medreb». Ce dernier se veut être selon ses initiateurs «d'une part, un projet de recherche traitant des bâtiments abandonnés, friches et patrimoine industriel d'El Hamma et d'autre part, il tend à ré-imaginer ensemble ces espaces, en tant qu'espaces communs pour les rencontres sociales et culturelles, avec l'implication directe des habitants du quartier». Comme expliqué sur la page Facebook de la manifestation, «El Medreb» est «une expression de l'argot algérien utilisée, selon le contexte, pour définir à la fois un lieu indéterminé et très précis» et d'ajouter: «Ce projet sera présenté sous forme d'une recherche autour des bâtiments abandonnés à Alger, plus précisément dans la région d'El Hamma en étudiant son contexte social, architectural et historique. Ce quartier, situé du côté nord-est de la ville, comporte un tissu urbain complexe et un lieu où se concentrent des bâtiments abandonnés, particulièrement des hangars, le but est de ré-imaginer ensemble ces espaces abandonnés, en tant qu'espaces communs pour les rencontres sociales et culturelles de la communauté, pour cela nous organisons une série d'activités ouvertes au public.».

En effet, l'évènement qui se déclinera sur neuf jours comprendra une série d'activités des plus variées: du 14 au 17 septembre une série d'interventions artistiques retraçant l'histoire d'El Hamma en graffitis et seront inspirées par les histoires du quartier. Ces dessins seront réalisés par Ser Das, El Panchow, Lmnt, Sneak, et Myriam Zeggat. A partir du vendredi 16 jusqu'au lundi 19 septembre auront lieu des projections de films entre fictions et documentaires au hangar B comme il est mentionné sur le dossier de presse. Ces films sont successivement L'opium et le bâton d'Ahmed Rachedi pour le premier jour. Le lendemain, soit le 17 septembre seront projetés à partir de 15h Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki (pour enfants), suivi à 18h de doc Web Tarzan, Don Quichotte et nous de Hassen Ferhani, (2013) et enfin à partir de 18h, Passage à niveau de Anis Djaâd (2014). Le lendemain place à un très bon film à partir de 18h, soit Chantier A de Tarek Sami, Karim Loualiche et Lucie Deche (2013). Enfin, le dernier jour verra la projection du dernier film documentaire aux plusieurs prix de Hassen Ferhani, à savoir Fi rassi un rond-point. Mardi 20 septembre à partir de 16h30, place à une table ronde à la thématique des plus intéressantes. En effet, il s'agira d'une réflexion qui sera axé sur les bâtiments abandonnés, les friches industrielles et les territoires en mutation, avec la participation note-t-on des habitants, artistes, architectes et acteurs culturels et collectivités locales.

Le lendemain, le hangar abritera de nombreux ateliers qui seront animés notamment par Mohamed Faridji de l'Atelier de l'observatoire de Casablanca et un atelier «Initiation au théâtre forum» qui sera encadré par Hatem Boukesra de l'espace Massa'Art de Tunis.

Enfin, le dernier jour, se tiendra ce que les organisateurs ont baptisé «la zerda du Medreb», à partir de 16h30 et qui comprendra une présentation théâtrale, suivie d'une présentation de la vitrine de la mémoire collective d'El Hamma, et une performance de Parkour qui sera effectuée par les traceurs d'Algerian Parkour Family sur l'air du compositeur El 3ou. En somme, que de belles choses vous attendent!

A ne pas manquer.