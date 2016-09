TIZI OUZOU La 3ème édition du prix Mohia lancée

Par Aomar MOHELLEBI -

Il a contribué, dans une large mesure, à la promotion de la langue amazighe en investissant un créneau qui était auparavant négligé, à savoir le théâtre.

C'est un hommage mérité qui est rendu, chaque année, par la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, à Abdellah Mohia ou Mohand Ouyahia, l'auteur dramatique et poète qui a contribué, dans une large mesure, à la promotion de la langue amazighe en investissant un créneau qui était auparavant négligé, à savoir le théâtre. Mohand Ouyahia et avant lui beaucoup de militants de la cause amazighe des années soixante-dix et quatre-vingt avaient compris qu'en plus des actions politiques, la culture amazighe avait un besoin pressant de production intellectuelle. Autrement dit, le combat identitaire finirait par devenir vain. Ainsi, la troisième édition du prix Mohia d'or de la meilleure dramaturgie en tamazight a été lancée cette semaine par la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou. La finale de cette nouvelle édition aura lieu à l'occasion des septièmes journées théâtrales portant le nom du fondateur du théâtre d'expression kabyle. La direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, en partenariat avec l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, a le plaisir d'annoncer le lancement de la 3e édition du prix Mohia d'or de la meilleure dramaturgie en tamazight à l'occasion de l'organisation des 7èmes Journées théâtrales en hommage au dramaturge Mohia qui auront lieu les 6 et 7 décembre 2016, ont indiqué les responsables de la direction de la culture de la wilaya. La même source précise que les textes devraient être déposés avant le 15 novembre 2016 à la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou ou la Maison de la culture Mouloud Mammeri ou encore le théâtre régional Kateb-Yacine. Il est également précisé que la cérémonie de remise des prix est prévue pour le 7 décembre 2016. Notons par ailleurs que les trois textes retenus obtiendront respectivement le prix Mohia d'or, le prix Mohia d'argent et le prix Mohia de bronze. Les organisateurs indiquent que l'objectif de ce prix est la promotion de la pratique théâtrale et l'encouragement des jeunes à la création artistique en général et à l'écriture dramatique ainsi qu'à la production théâtrale en particulier. Le concours en question est ouvert à tous les auteurs dramatiques en langue amazighe au niveau national. Il est organisé annuellement par la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou en collaboration avec la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, le théâtre régional Kateb-Yacine, le comité des activités culturelles et artistiques et en partenariat avec l'APW de Tizi Ouzou. Soulignons en outre qu'une commission de lecture préalable siègera pour la sélection des textes qui répondent aux conditions techniques et graphiques du texte ainsi que la certification de la paternité de l'oeuvre originale. Le texte sera soumis après à un jury artistique et littéraire, un jury qui sera constitué de dramaturges, metteurs en scène, scénographes et universitaires spécialisés dans la littérature, la linguistique et le théâtre amazigh. Les auteurs des oeuvres primées (prix Mohia d'or, d'argent et de bronze), s'engagent à céder l'exclusivité de leurs textes pour une durée de trois années pour d'éventuelles exploitations théâtrales, concluent les organisateurs.