COSPLAY 2016 A vos costumes!

Le Festival international de la bande dessinée d'Alger Fibda organise, en collaboration avec les éditions Z-Link et le soutien de l'Onda (Office national des droits d'auteurs et droits voisins), le concours Cosplay 2016 qui se tiendra durant la 9ème édition du Festival, du 4 au 8 octobre 2016 à l'esplanade de Riadh El Feth.

Le Cosplay est une discipline qui accompagne les festivals dédiés au neuvième art dans le monde. Ses règles sont simples. Il s'agit de confectionner (et de porter) un costume représentant un personnage tiré de la bande dessinée, quel que soit le genre (manga ou autre), de l'univers des jeux vidéo ou du cinéma où même, de créer un personnage original inspiré, par exemple, des contes populaires algériens.

Pour y prendre part, facile! S'inscrire gratuitement au niveau du stand Z-Link lors du Festival international de la bande dessinée d'Alger Fibda. Se faire prendre en photo habillé avec le costume et effectuer une mise en scène (la plus originale possible) dans l'espace qui lui sera dédié, lors du Fibda 2016. (Les chorégraphies en solo ou en groupe sont acceptées).

Un jury composé de bédéistes, de gamers, d'artistes et de passionnés de BD départagera les candidats.

Les critères de sélection sont:

1 - La qualité du costume (le détail départagera les plus méritants).

2 - L'implication et l'originalité de la gestuelle et des attitudes du candidat.

3 - L'originalité de la mise en scène.

Le jury tiendra compte également des valeurs positives exprimées par le costume et le personnage: la générosité, l'amitié, la solidarité, l'esprit d'échange...

Le candidat(e) ne doit pas se présenter avec un costume déjà utilisé dans un précédent Cosplay Z-Link ou Fibda.

Plusieurs prix seront décernés dans les catégories suivantes:

- Premier Prix: Cosplay 2016 (Costume et mise en scène).

- Prix du meilleur costume.

- Prix du meilleur Cosplay de groupe (prestation de groupe).

- Prix du meilleur Cosplay d'humour (le cosplay le plus drôle).

- Prix du personnage algérien (cosplay tiré de la culture algérienne BD - cinéma...).

Les 10 premiers lauréats rentreront dans le palmarès 2016 du festival et seront récompensés par des prix très intéressants (on ne vous en dit pas plus, mais pas moins...).

Les résultats seront dévoilés sur le site Web et la page Facebook du Fibda ainsi que sur le compte Facebook laabstore z-link.