24E «FILMFEST» DE HAMBOURG Le film "Kindil El Bahr" sélectionné

Le court métrage de fiction «Kindil El Bahr» du réalisateur franco-algérien Damien Ounouri est sélectionné au 24e Festival «Filmfest» de la ville de Hambourg (nord de l'Allemagne), prévu du 29 septembre au

8 octobre prochain, selon les organisateurs du festival. Le film sorti en 2016 est programmé aux côtés d'oeuvres d'Egypte, de Pologne, d'Iran ou encore du Canada dans «Kaleidoscope», une des 13 sections du festival dédiée aux films proposant «des idées humaines dans différentes cultures et contextes politiques», selon le site Internet de la manifestation. Basé sur un scénario coécrit par le réalisateur et la comédienne algérienne Adila Bendimred, le film évoque en s'inspirant des codes du cinéma fantastique la condition de la femme à travers l'histoire de Nafissa, battue à mort par un groupe d'hommes sur une plage. Salué par la critique en Algérie et à l'étranger, il avait été projeté en mai dernier à la Quinzaine des réalisateurs au 69e Festival de Cannes et plus récemment aux 14es Rencontres cinématographiques de Béjaïa, tenues en septembre. Fondé en 1992, le «Filmfest» de Hambourg propose chaque année près de 140 oeuvres cinématographiques et télévisuelles d'Allemagne et de différents pays, du «film d'auteur sophistiqué aux films novateurs destinés au grand public», selon ses organisateurs.