MANUELA MORGAINE, DOCUMENTARISTE ET PLASTICIENNE, À L'EXPRESSION "Pour rien au monde je n'aurais abandonné"

Par O. HIND -

«Un immense sentiment d'accomplissement surtout après l'accueil du public de Béjaïa»

Pour celui qui veut retrouver ses énergies perdues, ne serait-ce que symboliquement, il doit voir ce fabuleux documentaire scindé en quatre parties, à savoir Foudre, une légende en quatre saisons car il est primordial, voire nécessaire, comme pour nous, qui l'avions vu, cette année aux 14es Rencontres cinématographiques de Béjaïa. Un véritable coup de coeur dont la réalisatrice nous dévoile quelques bouts des secrets de cet objet filmique des plus rares et des plus magnifiques surtout en se confiant à L'Expression...



L'Expression: Comment en arrive-t-on à faire un film sur la foudre? Un phénomène naturel que vous avez décidé de décliner sous plusieurs formes, coup de foudre, dépression, mythe... Un travail ardu que vous avez dû sans doute abattre, en recherche en documentations en tous genres...Parlez-nous un peu de ce travail... Un choix difficile d'autant plus de compartimenter votre film selon les saisons, pourquoi?

Manuela Morgaine: Il y a eu un passage à vide, un trou noir très profond en 2003. Un évènement qui a brisé ma vie personnelle et fait tout basculer. J'ai donc moi-même traversé un moment de dépression, comme une chute libre atmosphérique. A ce moment-là je travaillais pour la radio, et France Culture m'a commandé un documentaire pour les enfants sur le thème des énergies. C'est en faisant des recherches que je me suis intéressée à la foudre, la plus puissante des énergies. J'ai découvert l'existence des chasseurs d'éclairs, ces hommes qui vont chasser la foudre photographiquement et vidéographiquement. Ces aventuriers prêts à risquer leur vie pour une image fixe ou en mouvement. C'est en recherchant des chasseurs d'éclairs que j'ai rencontré Alex Hermant, dont j'ai pu obtenir toutes les archives qui sont contenues dans mon film et grâce à lui j'ai été par la suite en contact avec la plupart des foudroyés qu'il connaissait. Une fois que j'ai terminé l'émission de radio qui s'appelait Le ciel électrique, j'ai compris que je tenais un sujet magnifique de cinéma. Un film sur la lumière en mouvement, un peu l'origine du cinéma. C'est là en effet que j'ai commencé à me documenter sur la foudre, les effets du foudroiement et parallèlement, comme je tentais intimement de me sortir de cet état de perte de mes énergies, j'ai fait des recherches sur l'électroconvulsivothérapie, ou électrochocs.

Je me suis rendu compte que les foudroyés perdaient souvent leur motricité après le foudroiement tandis que les mélancoliques au contraire, retrouvaient le mouvement et l'énergie après une secousse électrique, une convulsion. Très vite, j'ai donc pensé à deux saisons du film, l'automne pour les foudroyés, l'hiver pour les mélancoliques. J'ai lentement tissé un lien entre les vertus positives et négatives de l'électricité. C'est comme cela que les deux autres saisons se sont imposées à moi. J'ai pensé, pour le printemps, à travailler sur la mythologie de la foudre. En relisant Les Mille et Une Nuits, je suis tombée sur l'histoire du légume d'Allah, la Kama, qui poussait une fois par an sous l'effet de la foudre en Syrie. J'ai cru au début à un mythe pur, puis en faisant des recherches auprès d'un botaniste de Damas, et d'amis syriens, j'ai compris que la truffe existait et poussait réellement dans le désert de Cham près de Palmyre une fois par an au printemps, après des grandes pluies et dans les racines des roses des sables. D'où l'idée de croiser l'histoire de cette truffe aphrodisiaque avec celle de Syméon le stylite, mort foudroyé en Syrie, il y a des siècles. C'est en travaillant sur Syméon le stylite que je me suis dit que Foudre devait traverser plusieurs temporalités en même temps et ne pas obéir à la chronologie habituelle du cinéma. J'ai choisi de faire un film dont les raccords seraient assez peu habituels, croiser les temps, les pays, les mythes, les cultures. Partir du principe que c'est le ciel qui guide et que le ciel est là depuis la nuit des temps. La nuit des temps est le temps de Foudre. Je pouvais alors m'intéresser au coup de foudre amoureux en le replaçant au XVIIIe siècle de Marivaux qui nous présente une vision de l'amour primitif, une autre version d'Adam et Eve. C'est la saison d'été, Atomes. J'ai sous-titré le film Une Légende En Quatre Saisons parce que je trouvais que le mot légende disait bien la nature du film.



Vous êtes en plus d'être cinéaste, plasticienne. Cela se voit dans votre film, via ces effets esthétiques, que l'on aime ou l'on n'aime pas.

Oui je suis artiste pluridisciplinaire, je dirige ENVERS COMPAGNIE (www.enverscompagnie.com) depuis 25 ans et effectivement l'aspect plastique de l'image a été essentiel. Je n'ai eu aucun moyen pour ce long métrage que j'ai autoproduit avec le soutien d'un producteur, Mathieu Bompoint, donc je n'ai pu aller complètement vers la picturalité que je souhaitais aux images et qui s'est inspirée des films de Tarkovski et Paradjanov. Andreï Roublev et Sayat Nova sont un peu des modèles esthétiques pour moi. En faisant rejouer aux foudroyés la scène de leur foudroiement, en la mettant en scène, tout comme ce que j'appelle le ballet des blouses blanches que l'on voit à la clinique de Meudon puis dans le désert de Cham avec les nomades qui dansent avec la kama à la main, ou les derviches tourneurs qui tournent au Bimaristan d'Alep, je souhaitais que le film ait aussi un caractère chorégraphique. Les extrêmes ralentis sur les visages expriment eux l'état mélancolique. Les installations de Syméon sur le site de Palmyre en Syrie sont tout autant de gestes d'artiste.



Comment on se sent après un tel film qui vous a pris dix ans de votre vie? Même si l'on sait que vous n'avez pas cessé de produire et réaliser depuis?

On se sent à la fois vidée, fière, émue, un mélange de beaucoup d'émotions en effet quand on arrive à finir un tel objet auquel si peu de gens croyaient à part ceux qui l'incarnent et qui ont été un soutien primordial du début à la fin du film. Personne n'a voulu de ce film, il a vraiment fallu trouver les moyens de tourner d'une année sur l'autre et surtout garder l'énergie et la foi pendant dix ans, tout en insufflant cette énergie et cette foi à tous les acteurs du film. La passion pour le sujet Foudre m'a tenue en haleine. Et aussi la beauté et la force de mes personnages. Le bouleversement du voyage en Syrie en 2006 et 2007 avant la guerre a été aussi une raison d'aller au bout du projet. Je ne savais pas que tout serait détruit, Alep, les savonneries, le souk, le Bimaristan, une grande partie du site de Palmyre, mais intuitivement, je sentais qu'il fallait y aller, et rapporter un maximum d'images. Je ne sentais pas que le pays pourrait être détruit comme il l'est aujourd'hui et que malgré moi mes images deviendraient des archives, mais pourtant une urgence de filmer là-bas s'est imposée à moi. La peur de ne pas rapporter toute cette beauté humaine, architecturale, le sublime des paysages humains et géographiques. Je me souviens d'un moment au bord de l'Euphrate où je me suis dit être arrivée à l'origine du monde. Il y avait une femme qui était occupée à traire ses moutons, une petite fille qui les caressait, des nomades qui regardaient le miroitement de ce fleuve mythique... je savais que ces images étaient précieuses et qu'il fallait les rapporter, qu'elles ne se reproduiraient plus. Toute la magie vécue avec Alex Hermant le chasseur d'éclairs et les foudroyés, avec William de Carvalho qui incarne Saturne et ses patients mélancoliques, Michaël Jasmin archéologue dans la vie et Syméon dans le film, les Syriens merveilleux rencontrés sur mon chemin, les ouvriers des savons d'Alep venus à Palmyre construire des colonnes de savon pour le film, les acteurs d'Atomes, l'astrophysicien, les femmes Kasara de Cacheu qui pratiquent le rituel thérapeutique en Guinée-Bissau, tout ce que le film a rendu possible et tout ce vécu si intense ont fait que pour rien au monde et malgré l'adversité je n'aurais abandonné Foudre en chemin. Il fallait le porter au bout. Cela a pris ensuite deux ans pour trouver un distributeur, il a été refusé par presque tous les distributeurs français comme il avait été refusé par toutes les institutions pouvant le produire. La rencontre avec Shellac a donc été essentielle puisque le film existe en coffret DVD maintenant et est accessible pour toujours. (in http://www.shellac-altern.org/boutique/362). Oui, après ces 12 ans, puisque se sont rajoutés ces deux ans pour trouver la distribution du film, on se sent vidé, mais il y a un immense sentiment d'accomplissement, surtout après l'accueil du public et des critiques aux dernières Rencontres de Béjaïa. Cela redonne sens à tous les gestes de Foudre réalisés pendant toutes ces années, presque secrètement.