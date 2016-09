PRIX «MOHAMED DIB» Sélection de 18 oeuvres littéraires

Dix-huit oeuvres littéraires sur 72 déposées au niveau de l'association culturelle «La Grande maison» de Tlemcen ont été retenues pour le prix «Mohamed Dib» dans sa 5ème édition en langues arabe, amazighe et française, a-t-on appris de la présidente d'association, Benmansour Sabéha.

Ces oeuvres réalisées par des écrivains algériens et sélectionnées par un jury comportent six récits en langue arabe, deux en tamazight et 10 en français.

Un classement des oeuvres pour chaque langue est en cours pour choisir les trois premiers.

Les vainqueurs seront annoncés le 22 octobre prochain au terme de la manifestation culturelle «Iqamate el fananine», qui sera organisée par cette association au Palais de la culture de Tlemcen du 15 au 22 octobre prochain autour du theme «Identité, diversité et mélange de cultures», a indiqué Dr Sabéha Benmansour.

L'évaluation des oeuvres est supervisée par un comité international indépendant présidé par l'écrivain Serri Mohamed assisté de Afifa Brerhi.

Pour garantir la réussite de cette manifestation culturelle, l'association culturelle «La Grande Maison» a pris toutes les dispositions nécessaires pour la remise du Prix de la meilleure oeuvre, selon la même responsable qui a ajouté que le prix parrainée par le ministre de la Culture avec le concours de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA) tend à encourager les plumes en herbe et à promouvoir la production littéraire nationale.

Pour rappel, le Prix de la première édition de «Mohamed Dib» a été attribué par le président de la République, M.Abdelaziz Bouteflika en décembre 2003 au romancier algérien Habib Ayoub pour son recueil de contes «C'était la guerre».

L'association «La Grande Maison» contribue à l'animation du champ culturel dans la capitale des Zianides en organisant diverses manifestations visant à encourager les créations artistiques et littéraires et la recherche dans le patrimoine.

Créée en 2001 et inspirée de l'un des titres de la trilogie de Mohamed Dib, cette association oeuvre à revisiter les oeuvres de ce grand romancier algérien en organisant des rencontres et des journées d'étude sur sa pensée et la littérature algérienne en général.