Directeur artistique du projet, Chakib Bouzid, musicien et membre actif du groupe Ifrikya Spirit, annonce la tenue d'un programme de résidence et d'échanges de musique, appelé OneBeat Sahara. Ce dernier rassemblera 25 musiciens issus de sept pays africains et des États-Unis pour «créer en collaboration une oeuvre originale et développer un réseau global d'initiatives musicales engagées civiquement», peut -on lire sur le livre de présentation de l'événement. Durant ce programme qui s'étalera sur trois semaines, les participants exploreront les traditions musicales de la diaspora noire, qui ont voyagé de l'Afrique aux Amériques, puis de nouveau en Afrique. «Ce programme se concentrera particulièrement sur les éléments de ces traditions artistiques et leurs liens avec la musique nord-africaine - à la fois ancienne et contemporaine - qui créent une puissance culturelle basée sur la résilience, la créativité et le soutien mutuel.», nous affirme-t-on. Et de souligner la contrainte spécifique à cette résidence: «Inspiré par le plus grand désert du monde, le thème de OneBeat Sahara 2021 sera le silence, à la fois comme forme d'oppression et comme source

de pouvoir et de conscience créative.».

Déroulement du programme

Comme le fait savoir Chakib Bouzidi, ancien participant de OneBeat (2018, États-Unis): «Le désert est connu comme un vaste lieu, voué au vide et à la solitude. Lorsque nous entrons en harmonie avec ce vaste paysage, nous pouvons articuler plus clairement chaque son, reconnaître plus précisément chaque geste, chaque mouvement, et entendre le souffle qui nous entoure au milieu d'un grand silence». Le programme OneBeat Sahara se déroulera pendant le Festival international de musique gnawa de Béchar. Il consistera en une résidence de 12 jours à Taghit dans le Sud de l'Algérie, suivie de 6 jours d'événements publics et d'activités d'engagement social à Taghit, Béchar et Alger. Les participants de OneBeat Sahara animeront des ateliers communautaires avec des jeunes talents de la région et développeront des stratégies pouvant être appliquées dans leurs communautés d'origine. Les spectacles seront destinés à de différentes audiences de public algérien et trouveront des façons convaincantes de retracer le lien historique et moderne entre les huit pays impliqués.

Conditions de sélection

À propos des participants, il est bon à noter que le programme OneBeat Sahara est destiné aux musiciens et artistes sonores engagés civiquement, âgés de 19 à 35 ans. Ces derniers devraient être originaires d'Algérie, de Libye, du Mali, de Mauritanie, du Maroc, du Niger, de Tunisie et des États-Unis. Le formulaire de candidature est gratuit. Il est d'ores déjà en ligne. L'appel à candidature ouverte depuis le 5 août, vous avez jusqu'au au 2 septembre, 2020 pour pouvoir postuler (sahara2021.fsn-apply.org). Les candidats sélectionnés seront informés avant le 7 octobre 2020. Notons que les dates du programme et des représentations dépendent du développement de la situation du Covid-19 à l'échelle internationale. Le programme OneBeat se veut «une pléiade de programmes de diplomatie musicale qui a débuté en 2012. Il a travaillé avec des centaines de musiciens de plus de 50 pays engagés dans la vie sociale. OneBeat Sahara est une initiative du Département d'État américain du Département des Affaires éducatives et culturelles, produite par Bang On A Can's Found Sound Nation, en partenariat avec l'ambassade des Etats-Unis en Algérie, le ministère de la Culture algérien, et avec le soutien supplémentaire des ambassades des Etats-Unis en Libye, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, et Tunisie. Le programme sera dirigé par des anciens de Onebeat, notamment Domenica Fossati, Haile Supreme et Chakib Bouzidi, avec le soutien du personnel de OneBeat.