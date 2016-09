TIZI OUZOU Hommage exceptionnel à Farid Ferragui

Par Aomar MOHELLEBI -

Même la star Takfarinas, dont le style musical est aux antipodes de celui de Farid Ferragui, a réussi la prouesse d'interpréter, à sa manière, des extraits des chansons de Farid Ferragui, dont il s'est avéré être un fan, mais aussi un ami.

Farid Ferragui n'oubliera jamais la journée de samedi 17 septembre 2016. Il ne l'oubliera pas parce qu'il s'agit d'un jour exceptionnel pour lui. Mais aussi pour ses centaines de fans et des dizaines de chanteurs kabyles ayant tenu à venir rendre hommage à celui qui a fait une campagne électorale interminable et acharnée en faveur de l'amour sous toutes ses formes. Il y a eu d'abord cette rencontre conviviale dans la salle du petit théâtre de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou.

Une salle pleine comme un oeuf. Quand il s'agit de Farid Ferragui, le public ne fait jamais défaut. En plus des centaines de fans venus de Béjaïa, Tizi Ouzou, de Bouira, Boumerdès et Alger, la surprise générale, c'est le nombre élevé de chanteurs kabyles. On a distingué Amour Abdennour, Ali Ideflawen, Malika Domrane, Brahim Tayeb, Rabah Ouferhat, Kaci et Lwalia Boussad, Lounès Kheloui, Louisa... Dans cette séance matinale de l'hommage, l'occasion a été donnée aux fans de Farid Ferragui de raconter leur amour pour cet artiste hors du commun, qui n'a pas cessé de semer les graines de l'amour durant plusieurs décennies avec un style musical qui ne ressemble à aucun autre, dans la chanson kabyle, et avec une voix dont le timbre doux ne laisse aucune âme sensible indifférente. En ce samedi particulier, Farid Ferragui a ainsi confirmé sa popularité indéniable et tous les témoignages de ses fans abondaient dans le même sens Farid Ferragui a réussi à les bercer continuellement grâce à ses chansons douces où il fait l'apologie de l'amour inconditionnel, non seulement envers la dulcinée, mais aussi envers les parents, la patrie et tout ce qui existe sur terre et qui doit être aimé avant qu'il ne soit trop tard. Avec sa modestie naturelle, Farid Ferragui n'a pas cessé de répéter qu'il n'est qu'un chanteur. Quand un fan lui demande qu'il serait judicieux que ses poèmes soient intégrés dans les manuels scolaires, Farid Ferragui répond que c'est aux académiciens et aux universitaires spécialistes de la langue amazighe d'effectuer des choix concernant les textes que les élèves pourraient étudier. Il a toutefois révélé que trois mémoires de licence sur sa poésie ont été soutenus aux universités de Tizi Ouzou, Béjaïa et à l'Itfc d'Alger. Mais Farid Ferragui s'est interdit de s'engager dans une sorte d'autoglorification qui s'inscrirait en porte-à-faux avec son essence naturelle pétrie de modestie et d'humilité. Le rendez-vous s'est poursuivi jusqu'à ce que le chanteur Rabah Ouferhat susurre à l'oreille de Farid Ferragui quelques mots. Ce dernier s'excuse alors auprès de centaines de fans présents dans la salle: «Excusez-moi un petit moment car il y a le chanteur Lounès Khleloui qui vient prendre part à l'hommage, mais comme il est malade, il ne peut pas monter les escaliers. Je vais donc descendre pour le saluer, le remercier et revenir.» La salle ne s'étonne guère d'un tel geste altruiste car tous les présents connaissent le fin fond de la personnalité généreuse de Farid Ferragui. Celui-ci rencontre effectivement Lounès Kheloui dans le hall des expositions de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. Le fils de Taka remercie le fils d'Ihenawen d'être venu à l'hommage malgré son état de santé (Lounès Kheloui vient de sortir d'un long séjour à l'hôpital de Tizi Ouzou). Le geste de Lounès Kheloui envers Farid Ferragui est admirable. Il montre à quel point les relations humaines sont plus fortes que tout. Et les artistes l'ont bien prouvé cette fois-ci à Tizi Ouzou, à l'occasion de ce merveilleux hommage à Farid Ferragui. Après un échange de plusieurs heures entre l'artiste du jour et ses admirateurs, la séance fut levée et un deuxième rendez-vous a été donné à 14 heures dans la grande salle de spectacles cette-fois-ci. Comme il fallait s'y attendre, toutes les places étaient occupées et une partie du public était contrainte de s'asseoir sur les escaliers alors que les retardataires sont restés debout. Takfarinas, la grande surprise. Tout le monde était impatient de revoir Farid Ferragui sur scène et on espérait tous qu'il allait interpréter au moins une de ses chansons mélancoliques. En attendant, le public allait avoir droit à une infinité de surprises. C'est le cas de l'apparition sur scène de la grande star de la chanson kabyle Takfarinas. Ce dernier s'est avéré être non seulement un vrai ami de Farid Ferragui, mais aussi l'un de ses fans inconditionnels. «Je me souviens, dans les années quatre-vingt, quand Farid Ferragui remuait le couteau dans la plaie avec ses merveilleuses chansons d'amour», a affirmé Takfarinas en toute modestie, confirmant ainsi sa grandeur. Ce dernier a aussi insisté sur le fait que Farid Ferragui était un homme pétri de valeurs humaines. Les accolades entre les deux grands artistes sont devenues interminables et l'émotion était à son summum. Mais, c'est quand Takfarinas a pris un mandole et a commencé à fredonner des refrains de chansons de Farid Ferragui que le public fut en extase. Il en a été de même lorsque Takfarinas enchaîne avec une impeccable improvisation de l'une de ses chansons pour revenir aussi, avec la même maïtrise, aux chansons de Farid Ferragui. Un enchaînement qui a dérouté mais enchanté tous les spectateurs. La prestation de Takfarinas a été l'un des moments forts de cet hommage hors du commun. Mais ce n'est pas le seul. Lorsque Amour Abdennour, cette autre étoile de la chanson kabyle, venue des profondeurs de Béjaïa, a interprété avec une parfaite symbiose une chanson de Farid Ferragui, le public a été bercé. Brahim Tayeb, un autre luthiste a fait preuve d'une remarquable maîtrise des chansons de Farid Ferragui en reprenant l'une d'elles presqu'à la perfection. Même si avant de s'adonner à cet exercice difficile, Brahim Tayeb a averti qu'il lui serait impossible de donner autant de douceur aux chansons à l'image de Farid Ferragui. De nombreux autres chanteurs, qui aiment (le verbe est bien choisi) Farid Ferragui, l'homme et l'artiste, se sont succédé sur scène pour interpréter une chanson chacun en guise d'hommage au chantre de l'amour. C'est le cas de Malika Domrane, Louisa, Kaci Boussad, Loulia Boussad et de plusieurs autres talents en herbe. Pour recevoir le fameux burnous qu'on offre généralement aux artistes lors des hommages, Farid Ferragui, n'a pas choisi un officiel, mais un artiste comme lui, ancien mais malade. Il s'agit d'Ali Halli l'interprète de la célèbre chanson Abernous. C'est celui-là, Farid Ferragui. Il n'oublie jamais les pauvres et les faibles, même dans les moments où lui est à l'abri. Il n'oublie pas parce qu'il est passé par là. La vie de Farid Ferragui, telle qu'il l'a chantée et racontée, n'a pas été un eden ou un long fleuve tranquille. Elle a été plutôt une tornade. Mais toute douleur, pour Farid Ferragui, devient vite une fontaine inépuisable d'où il puise des notes et des mots doux. C'est à cet artiste et à cet homme que tout le monde apprécie et adule qu'un hommage inédit a été rendu samedi dernier à Tizi Ouzou. C'était un grand jour, non seulement pour Farid Ferragui, mais pour la famille artistique kabyle ainsi que pour l'ensemble des fans du fou de l'amour, tel qu'il s'est défini lui-même dans l'un de ses meilleurs albums.