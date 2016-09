TIZI OUZOU Huit salles de lecture seront mises en service

Pas moins de huit salles de lecture seront mises en service prochainement dans des villages par la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on appris dimanche de la directrice du secteur.

Ces structures dont les travaux viennent d'être achevés dans les villages de Stita, Sahel, Djemaâ Saharidj, Abizar, Icherdiouen, Ouled Icher, Aït Maâlem et Agouni Yahia, seront mises en service juste après leur équipement en ouvrages et en matériel bureautique et informatique, a indiqué Nabila Goumeziane qui a précisé que ces établissements contribueront à la promotion de la lecture publique et à son rapprochement du citoyen qui est l'un des principaux axes du plan d'action de la direction locale de la culture. Elle a annoncé dans le même sillage que trois autres projets portant réalisation de salles de lecture au niveau de Taourirt Adem, Aït Atelli et Azouza ne tarderont pas à être lancés, les études étant déjà finalisées. Mme Goumeziane a déploré, cependant, le blocage de deux autres structures similaires par les oppositions de citoyens à Maâthkas et Redjaouna. Ces deux projets seront délocalisés vers d'autres villages dans le cas où le problème persisterait, a-t-elle prévenu. Par ailleurs, une demande d'inscription d'une vingtaine de salles de lecture à travers la wilaya a été introduite auprès des ministères de la Culture et des Finances, a-t-elle déclaré. La première responsable du secteur a expliqué que la demande a été transmise au titre de la loi de finances 2017 pour étude et inscription dans le cadre des nouveaux programmes de réalisation d'infrastructures culturelles qui seront alloués à la wilaya de Tizi Ouzou. «Nous avons commencé par les villages qui ont formulé une demande de réalisation d'une salle de lecture et ceux qui disposent d'une assiette foncière libre pour accueillir le projet et nous avons transmis tous les procès verbaux aux deux ministères de la Culture et des Finances», a-t-elle fait savoir. En sus des salles de lecture, la direction de la culture vient d'achever en réalisation et en équipement une bibliothèque de lecture publique au chef-lieu de la daïra de Tigzirt dont la mise en service interviendra au moment opportun, a assuré Mme Goumeziane. Deux autres établissements d'une même envergure sont actuellement en voie d'achèvement dans les communes d'Illilten et de Béni Douala qui auront désormais leurs propres bibliothèques dès l'acquisition et l'installation des équipements nécessaires à leur bon fonctionnement, a-t-elle ajouté. Ces nouvelles structures s'ajouteront à la nouvelle bibliothèque urbaine de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri et la bibliothèque principale de lecture publique inaugurée en mai dernier par le Premier ministre et qui compte un fonds documentaire de plus de 10 000 ouvrages et des espaces dédiés aux différentes catégories sociales, notamment les enfants, les personnes aux besoins spécifiques, les chercheurs, les universitaires et les journalistes. A ce programme jugé important, se greffent les actions d'équipement en ouvrages, mobilier bureautique et matériel informatique entre autres, des bibliothèques communales réalisées par la direction de l'administration, a-t-elle encore signalé. Elle a précisé à ce titre que 45 bibliothèques sont concernées par cette opération dont 40 ont été complètement équipées et réceptionnées et cinq le seront dans un avenir proche.