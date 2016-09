FILMS À L'AFFICHE À ALGER Salles Ibn Khaldoun et Cosmos

Les salles Ibn Khaldoun et Cosmos, qui proposent des films récents en version DCP, dévoilent leur programme des 10 prochains jours.

«Jason Bourne» et

«Suicide Squad» accompagnés de «Blood Father», de

«Bastille Day» ou du «Monde de Dory» selon la salle sont à l'affiche ces prochains jours de la salle Ibn Khaldoun (Alger-Centre) et de la salle Cosmos (Riadh El Feth).

Au niveau d'Ibn Khaldoun, «Warcraft»,

«Sos Fantômes», «Tarzan», «Suicide Squad» et autres

«Comme des bêtes» continuent d'être projetés jusqu'au 24 septembre, à raison de deux à trois séances par jour, entre 10h et 20h30.

Le mercredi est là consacré aux versions originales des films.

L'entrée aux deux salles sera toujours à 700 DA pour Jason Bourne, 600 DA pour

«Suicide Squad», «Tarzan», «Warcraft» et «SOS Fantômes» et 300 DA pour

«Comme des bêtes» et «le monde de Dory».

À noter que la salle Cosmos commencera ses projections vendredi 16 septembre à 10h.

Voici le programme en détail

PROGRAMME SALLE IBN KHALDOUN:

Blood Father:

Jeudi à 18h et 20:30

Comme des Bêtes:

Les vendredis à 10h et 15h

Les samedis à 10h et 13h

SOS Fantômes:

Les lundis à 15h

Les mercredis (VO) à 15h

Suicide Squad:

Les vendredis, mardis et jeudis à 18h

Les samedis à 20h30

Jason Bourne:

Les samedis et lundis à 18h

Les vendredis, dimanches, et jeudis à 20h30

Warcraft:

Les samedis, mardis et jeudis à 15h

Tarzan:

Les dimanches à 15h

Les mardis à 20h30

Les mercredis (VO) à 18h

Bastille Day:

Les dimanches à 18h

Les lundis à 20h30

Les mercredis (VO) à 20h30