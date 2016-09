IIE EDITION DU BÉJAÏA FILM LABORATOIRE Un bonus de choix pour les RCB

Par O. HIND -

Des ateliers bénéfiques pour le cinéma algérien

Ces ateliers et nouvellement ces bourses se veulent modestement, mais incontestablement un facteur actif à saluer car visant de façon effective à «renforcer la production cinématographique dans le Maghreb par la mise en réseau des réalisateurs et producteurs maghrébins».

Cette année les Rencontres cinématographiques ont brillé par la qualité de leur programmation. Mais au-delà de l'originalité des propositions filmiques que le public a pu apprécier et découvrir, il est bon de rappeler que ce qui a fait la force cette année des RCB, en y injectant une plus-value comme bonus avéré et qui promet surtout d'aller crescendo, est incontestablement le Béjaïa Film Laboratoire qui se veut modestement, mais activement pour «renforcer la production cinématographique dans le Maghreb par la mise en réseau des réalisateurs et producteurs maghrébins». Aussi, pour rappel, l'an dernier huit projets ont été sélectionnés via un appel à projets et leurs hauteurs invités à Béjaïa pour présenter leurs projets de films à un panel international d'experts, parmi lesquels figurait Tahar Boukella, ex-président du Fdatic (Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographique), Chahinez Mohamed du Cadc (Centre algérien pour le développement du cinéma, Luciano Barisone, membre de la commission du fonds «Vision Sud-Est» et directeur artistique du festival Vision du réel-suisse et Jean Cohen représentant de la ruche documentaire du Fidadoc (Maroc). En plus de ces rencontres, Béjaïa Film laboratoire a été une plate-forme de discussion et de réflexion autour des formes de production et de coproduction entre les pays du Nord et du Sud. Ce panel comme l'indiquent aussi les organisateurs, a permis aux nombreux participants de distinguer les rôles entre producteurs et coproducteurs et l'impact d'une coproduction sur la distribution du film sur le plan international. Aussi, récidivant cette année, l'Association project'heurs a organisé du 7 au 9 septembre en cours, la seconde édition du Béjaïa Film laboratoire, qui s'est tenue durant la XIVe édition des Rencontres cinématographiques de Béjaïa (3-9 septembre 2016). Au final, deux bourses ont été octroyées et qui se sont voulu la nouveauté des RCB 2016.

La bourse «Les Ateliers sauvages Hafid-Tamzali, une résidence d'écriture de quatre semaines et un chèque d'un montant de 200.000DA est revenu à Abdelghani Raoui pour sa fiction Techniquement dur (Algérie).

Cette histoire a, comme mentionné dans le synopsis, pour cadre une ville monstrueuse, pourtant quadrillée par une police omniprésente.

Un jeune couple subit une violente agression au cours de laquelle il est douloureusement humilié. Lâchement, le mari ne réagit pas. Blessé dans son orgueil et voyant son couple se disloquer suite à son inaction pendant l'humiliante agression, il décide de se venger histoire de se réparer et réparer les choses, mais rien ne se passe comme prévu.

Nadia Choueib (Maydoum el Hal-Algérie), Bahia Benchikh El Feggoune (Complexe touristique-Algérie) et Saber Zammouri (El Meziane-Algérie) repartent aussi avec une résidence d'écriture aux Ateliers sauvages (Alger).

La seconde bourse baptisée «Mouni Berrah» est une résidence de montage de huit semaines et un chéque d'une valeur de 300.000 DA partagée pour deux projets, Sabrina Draoui pour «Hada makan» (Algérie) et Ouahib Mortada pour «Mineurs» (Maroc).

Pour le documentaire de Sabrina Draoui il s'agit indiquet-on de l'histoire d'un cycle: de la pierre vers un devenir pierre. Dans lequel des jeunes tailleurs de pierre algériens n'ont qu'une ambition: respirer.

Respirer le droit au devenir, le droit au rêve, le droit au travail, le droit à l'oxygène, dussent-ils en mourir.

Notons que le jury pour la première bourse était constitué de Mme Wassila Tamzali directrice et intiatrice des Ateliers sauvage, Dajlila Kadi Hanifi écrivaine dramaturge et docteur en mathématique, et enfin Jean-Pierre Morillon directeur littéraire, formateur en écriture etc.

Pour le jury «finition» ce dernier était composé de la productrice Amina Bedjaoui Haddad, Saâd Chakali critique de cinéma et bloggeur et enfin Ikbal Zalila critique de cinéma tunisien. Avant cela, une sélection de films devait avoir lieu. Cette tâche ardue a incombé à Samir Ardjoum critique de cinéma, Nadia Meflah critique de cinéma, enseignante et programmatique, chargé de production mais aussi Sihem Sidaoui, enseignante de littérature et cinéma à la fac et enfin Djaber Dbazi producteur.

Outre une table ronde des plus intéressantes ayant porté sur la production intermaghrébine, le programme du Béjaïa Film Laboratoire des plus chargés a permis aux postulants à ce programme d'assister à des séances intenses entre pitching de leurs projets et de discuter notamment avec le président actuel du Fdatic, Ahmed Bejaoui, Azza Chabouni, responsable de l'atelier Takmil, initié par la direction des journées cinématographiques de Carthage, mais aussi de s'entretenir entre autres avec Pauline Carbo réalisatrice de film documentaire et coach en développement personnel.

En somme que du bon prometteur pour les Rencontres cinématographiques de Béjaïa, qui en l'absence d'industrie cinématographique, de schémas de production et de processus de distribution clair dans le Maghreb, deviennent en quelque sorte la plaque tournante de cet «impératif de créer des bases et les mécanismes nécessaires tels que: des rencontres internationales de coproduction, et en deuxième étape, créer un marché du film à dimension maghrébine, africaine et même internationale afin de débloquer le potentiel économique d'une industrie cinématographique algérienne en devenir», c'est tout le mal qu'on souhaite aux RCB...Mention spéciale à ne pas oublier, pour l'encadreur du Béjaïa Film Laboratoire, Amine Hattou, l'homme de la situation.