LA SEMAINE CULTURELLE D'ALGER À MILAN Une porte ouverte sur le patrimoine algérois

Le consul général d'Algérie à Milan, Abdelkrim Touahria, a estimé lundi dernier à Milan (Italie) que la semaine culturelle d'Alger à Milan constitue une porte ouverte sur le patrimoine algérois authentique.

Dans une déclaration à la presse à la veille de l'ouverture de cette manifestation, M.Touahria a souligné que la semaine culturelle d'Alger permettra de faire connaître au public milanais les différents arts de la ville d'Alger.

Le consul général a salué à cette occasion la coopération «fructueuse» entre Alger et Milan dans les domaines économique, scientifique et culturel, annonçant dans ce sens la création prochaine d'une société mixte entre les deux villes pour la restauration des vieilles bâtisses. Il a rappelé à ce propos que 23.000 ressortissants algériens inscrits au niveau du consulat algérien habitaient dans la ville de Milan qui jouit d'une expérience avérée dans le domaine du tourisme et de la gestion hôtelière. L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) a été chargée de la préparation et de la mise en oeuvre du programme tracé pour cette manifestation, a-t-il précisé.

Plusieurs expositions seront organisées à cette occasion, notamment d'objets en céramique réalisés par des artistes algériens, de livres, de photographies et de toiles sur la ville d'Alger. Le programme comprend en outre des communications sur la ville d'Alger et la projection du film «L'Algérie vue du ciel», doublé en langue italienne.

Des soirées consacrées à la musique andalouse et folklorique, notamment «Ezzerna», sont également au menu de cette manifestation.