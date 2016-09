CIRQUE AMAR Spectacle de Légende

Par Ikram GHIOUA

Un divertissement pour les grands et les petits

Des surprises et un programme très ambitieux attendent les spectateurs et les fans du cirque Amar, qui se produit à Constantine du 19 septembre au 8 octobre. «Deux heures 15mn de show inattendu et spectaculaire» souligne le communiqué de la direction du cirque. Celle-ci mise surtout sur la présence des enfants, notamment les plus démunis.

La direction insiste pour offrir des moments de bonheur et de joie pour les enfants en touchant les orphelins.

En cette circonstance Mme Isabelle Gillier, directrice adjointe a tenu un point de presse pour dire avec des mots persuasifs toute la vie que mène cette famille du spectacle, mais aussi pour rappeler que le «cirque Amar s'inscrit dans le cadre d'un spectacle familial, il s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux parents».

Pour sa septième production à Constantine, le cirque connu de tous les Algériens se veut à chaque fois une nouveauté, pour Isabelle Gillier «il y a toujours du nouveau, avec un magie dans l'interprétation des différents spectacles», pour elle «il faut absolument voir le spectacle car tous ce que je vous présente est théorique».

Dans son intervention, elle souligne aux nombreux journalistes de la presse nationale, que «le cirque a toujours un plus et c'est sa devise d'ailleurs, on ne retire jamais des animaux, on en rajoute» et de poursuivre, «le cirque emploie une dizaine de nationalités dont des Algériens, ceux-là même passent d'une fonction à une autre». Dans ce contexte elle insiste pour dire que le directeur artistique, Steve Togni, a ce don de détecter les talents et ne rate aucune occasion pour les développer. Elle explique encore que le cirque est un spectacle réel, contrairement aux effets spéciaux qu'on voit dans les films.

La conférencière revient ensuite sur l'histoire du cirque qui est une tradition algérienne, voire une entreprise de droit algérien, depuis ce voyage de cet Algérien de Bordj Bou Arréridj, qui vendait des chevaux en Europe. Amar, le fondateur du cirque se marie ensuite avec la soeur d'un propriétaire d'un zoo pour créer ensuite le plus grand cirque qui s'est produit d'abord en Europe et revient vers l'Algérie. Suspendu brusquement pour un temps, il reprendra ensuite pour qu'aujourd'hui ce cirque soit une légende dans l'histoire.

Le cirque ne présente pas seulement son programme en Europe et en Afrique, mais aussi en Amérique latine, plus exactement au Brésil. Il a déjà fait sa tournée en Orient, en Syrie et au Liban.

Le cirque pour sa tournée en Algérie, sera à Sétif, Boumerdès pour aller plus vers l'Ouest. Son premier spectacle est prévu pour aujourd'hui.