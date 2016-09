CENTRE CULTUREL HUSSEIN À AMMAN "Thelth El Khali" applaudie par les Jordaniens

La pièce théâtrale algérienne «Telt El Khali» présentée mardi au Centre culturel Hussein à Amman a été très applaudie par le public jordanien. Produite par le théâtre régional d'El Eulma et réalisée par Tounès Ait Ali, «Thelth El Khali» a été présentée dans le cadre de la 9e édition du festival international du théâtre qui se tient à Amman. Le public a longuement applaudi les trois comédiennes qui ont parfaitement interprété leur rôle dans cette pièce purement féminine qui relate les rêves et les attentes de la femme divorcée, de l'amante et de la contemplatrice de la relation conjugale accablée sous le poids des traditions sociales. Dans ce conflit ternaire qui révèle des scènes emplies d'audace, les interprètes évoquent des situations et des comportements qui ne mènent pas forcément au bonheur conjugal et où la femme s'affiche en première victime étant marginalisée par rapport à son rôle en tant qu'épouse et dans sa relation amoureuse avant le mariage. Un scénario attachant, selon des spectateurs jordaniens et d'autres nationalité arabes et étrangères qui ont déclaré à l'APS que la réalisatrice «a su avec un grand professionnalisme accompagner sa pièce d'expressions corporelles et verbales brillamment interprétées par les comédiennes». Tounès Ait Ali s'est félicitée de la réaction du public, affirmant que la pièce «Thelth El Khali» écrite par le dramaturge Mohamed Chouat «se veut un nouveau jalon dans l'institution d'un théâtre féminin algérien». Le spectacle sera présenté prochainement au Caire et également au festival du théâtre au Maroc, a-t-elle annoncé.