BOUMERDÈS- LES ISSERS Cycle de cinéma algérien

L'Office national pour la culture et l'information (Onci) organise un cycle de cinéma algérien au niveau de la ville des Issers. S'étalant jusqu'en novembre, le cycle, qui se déroule à la salle Issers, permettra la projection de deux films de Belkacem Hadjadj ainsi qu'une oeuvre de Saïd Ould Khelifa. C'est ainsi que «Fadhma N'Soumer» et «Machahou» du premier réalisateur cité, et «Zabana!» de Saïd Ould-Khelifa seront à découvrir jusqu'en octobre pour les réalisations de Belkacem Hadjadj et jusqu'en novembre pour «Zabana!». Ouvert au public, l'événement s'étendra du 22 septembre au 5 novembre.

Programme:

«Fadhma N'Ssoumer»:

Du 22 septembre au 05 octobre 2016 à raison de 3 séances: 14h-17h-20h

«Machahou»

Du 06 au19 octobre 2016 à raison de 3 séances: 14h-17h- 20h

«Zabana!»:

Du 20 octobre au 05 novembre 2016 à raison de 3 séances: 14h-17h-20h