FIN DE LA SEMAINE CULTURELLE ALGÉROISE À MILAN La culture est le meilleur ambassadeur du tourisme

La semaine culturelle de la ville d'Alger à Milan (Italie) a pris fin vendredi dans une ambiance festive couronnant des activités culturelles et de créativité artistique, qui ont été le meilleur ambassadeur pour donner envie à des Italiens de visiter l'Algérie et attiser la nostalgie des Algériens établis là-bas avec la promesse de revenir le plus tôt possible.

Les responsables algériens et italiens qui ont participé à cette manifestation ont été unanimes à dire que le rapprochement culturel entre les deux pays permettra de renforcer les liens d'amitié et les échanges dans d'autres domaines tels le tourisme et l'économie. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le consul général d'Algérie à Milan, Abdelkrim Touahria, a indiqué que les activités culturelles présentées dans le cadre de la semaine culturelle de la ville d'Alger à Milan ont subjugué les Italiens qui désirent désormais découvrir le patrimoine culturel authentique d'Alger. Cette initiative sera élargie à d'autres villes d'Algérie afin de faire ressortir la diversité culturelle de notre pays, a-t-il ajouté affirmant oeuvrer pour que cette manifestation devienne une rencontre périodique afin de permettre à la communauté algérienne de raffermir ses liens avec la patrie.

Le représentant et conseiller du wali d'Alger, Abdelmalek Zidi, a pour sa part, affirmé que la semaine culturelle de la ville d'Alger à Milan a été couronnée de «succès», en ce sens qu'elle a eu un grand écho auprès des Italiens qui ont exprimé leur désir de connaître davantage le patrimoine culturel que recèle l'Algérie. «Ce genre de manifestations sera organisé de façon périodique pour faire connaître ce riche patrimoine culturel et la créativité de l'Algérie», a-t-il dit. Le président de l'Agence algérienne du rayonnement culturel (Aarc), Nazih Benramdan, a affirmé, de son côté, que cette semaine culturelle a été le meilleur ambassadeur de l'Algérie en dépassant le volet culturel pour s'entendre à des domaines plus vastes. Pour lui, une base culturelle est une «base solide» sur laquelle se construisent d'autres domaines de coopération à l'instar du tourisme et de l'économie.

La cérémonie de clôture de cette manifestation a été animée par la troupe «Dey» qui a séduit les Milanais avec une musique qui allie l'andalou et le folklorique (Gnaoui, chaâbi). Un défilé de mode de tenues traditionnelles algéroises du styliste Karil Akrouf alliant authenticité et modernité, a également été présenté lors de cette cérémonie de clôture au cours de laquelle un mariage algérois illustratif a été organisé pour faire connaître les rites du mariage traditionnel à Alger.