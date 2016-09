ONDA 270 auteurs ont bénéficié de la retraite complémentaire

cette retraite complémentaire d'un montant de 135.000 DA/trimestre, est mobilisée par l'Onda au profit de ses adhérents qui ont cumulé 270.000 DA et 15 ans de cotisation et qui ont atteint l'âge de 60 ans.

Quelque 272 auteurs algériens ont bénéficié de la retraite complémentaire attribuée par l'Office national des droits d'auteurs et des droits voisins (Onda), a indiqué, samedi dernier à Tizi Ouzou, le directeur général de cet établissement, Samy Bencheikh El Hocine.

Celui-ci, qui a rencontré, à la Maison de la culture Mouloud Mammeri, les auteurs et artistes de la wilaya de Tizi Ouzou à l'occasion de la caravane initiée par l'Office qu'il dirige, a rappelé que cette retraite complémentaire d'un montant de 135.000 DA/trimestre, est mobilisée par l'Onda au profit de ses adhérents qui ont cumulé 270.000 DA et 15 ans de cotisation et qui ont atteint l'âge de 60 ans.

Lors de cette rencontre marquée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali et de nombreux artistes dont Kheloui Lounès, Kamel Hamadi, Akli Yahiatene et Karim Abranis, M.Bencheikh a exposé les différents produits de l'Office destinés à aider ses adhérents en difficulté.

Il a rappelé notamment quelques mesures prises par ce même Office dans le cadre de son dispositif social dont l'aide destinée pour des soins, ainsi que l'allocation vieillesse au profit des auteurs, âgés de 65 ans et plus, qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la retraite complémentaire et qui n'ont aucune source de revenus. Le DG de l'Onda a souligné l'importante présence des auteurs de Tizi Ouzou au sein de l'Onda, puisque ces derniers représentent un taux de 20% soit 2 200 artistes issus de cette wilaya sur un total de 11.000 à l'échelle nationale.

En réponse aux préoccupations d'artistes présents à cette rencontre, notamment celles liées au reversement du droit de diffusion, M.Bencheikh a fait savoir que cette rémunération annuelle, est calculée en fonction d'une oeuvre d'un artiste par les radios et chaînes de télévision.

Pour pouvoir calculer ce temps, ces médias transmettent leurs programmes à l'Onda. «Malheureusement sur 65 radios à l'échelle nationale, trois dont celle de Tizi Ouzou ne transmettent pas leur programme à l'Onda, ce qui prive les artistes de cette wilaya de bénéficier d'une rémunération du à la diffusion de leurs oeuvres», a-t-il déploré.

A propos de certains métiers dont celui d'ingénieur du son, qui ne sont pas inclus dans la loi relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins, ce même responsable a indiqué que «la révision de statut de l'Onda et un réaménagement de la loi prévus prochainement permettront d'élargir la protection à certains métiers qui ne sont pas encore pris en charge par cet organisme».

M. Bencheikh a lancé un appel à l'ensemble des adhérents à l'Onda pour participer massivement à l'élection du conseil d'administration prévu prochainement observant que la dernière élection n'a enregistré que 7% de taux de participation. L'Onda a offert aux artistes de la wilaya de Tizi Ouzou 102 instruments de musique destinés à encourager les jeunes talents. Matériel qui sera remis aux associations disposant d'ateliers de formation en musique a souligné la directrice de la culture Nabila Goumeziane.

Une imprimante en braille a été également offerte par ce même Office à la bibliothèque de la Maison de la culture.

Lors de cette rencontre l'Onda a honoré quatre artistes, à savoir Akli Yahiaten, Belkheir Mohand Akli, Lounès Kheloui et Oukil Amar, absent étant malade et qui a été représenté par son fils Saïd et à qui le DG de l'Onda et la directrice de la culture ont rendu visite chez lui, dans l'après-midi.