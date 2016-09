BASTION 23 Exposition de bouquinistes

Bonne nouvelle pour les bibliophiles! Une exposition de bouquinistes se tiendra en novembre prochain à Alger. C'est à l'initiative du Palais des Raïs-Bastion 23 (Bab El Oued) qu'une exposition de livres anciens et d'occasion se tiendra du 03 au 05 novembre 2016 au niveau du Palais. Pour l'occasion, des bouquinistes mettront en avant, durant trois jours, leur grande collection de livres, bandes-dessinées et autres recueils. Les livres, exposés, seront également à la vente et ce, à prix mini... L'événement accueillera les curieux de 10h à 17h, avec une entrée au Bastion fixée à 200 DA.