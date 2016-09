HAMBOURG (ALLEMAGNE) Une exposition de photographies sur l'Algérie

Une exposition de photographies sur l'Algérie de l'artiste-photographe allemande Marion Beckhauser, regroupant une série de photos prises lors de différents séjours en Algérie, se tient à Hambourg et s'étalera durant quatre mois, annoncent les organisateurs. Montée en collaboration avec l'ambassade d'Algérie à Berlin, l'exposition, inaugurée le 15 septembre dernier, immortalise plusieurs sites et paysages, ainsi que des scènes de la vie courante en Algérie, que l'artiste a réalisés entre 2009 et 2015. Auparavant, une exposition de l'artiste, baptisée «Un voyage algérien», organisée à Berlin de novembre 2015 à janvier 2016 à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de la guerre de Libération nationale, avait été parrainée par l'ambassade d'Algérie à Berlin. Née le 1er avril 1966 à Freiburg (Allemagne), Marion Beckhauser, diplômée en design, travaille depuis une vingtaine d'années comme photographe pour de nombreux magazines allemands et internationaux, à l'instar de «Géo Saison», «Merian», «National Géographic», «Stern» et «Cosmopolitan». A l'actif de cette artiste très attachée à l'Algérie, de nombreuses expositions sur ce pays dans plusieurs villes allemandes, Berlin, Hambourg et Stuttgart notamment.