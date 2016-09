32E FESTIVAL DU CINÉMA MÉDITERRANÉEN D'ALEXANDRIE (EGYPTE) Deux films algériens primés

Les films algériens «L'étoile d'Alger» de Rachid Benhadj et «Un métier bien» de Farid Bentoumi ont été primés au 32e Festival international du cinéma méditerranéen d'Alexandrie (Egypte) qui a pris fin lundi dernier, rapporte la presse égyptienne. En compétition dans la catégorie «Nour Chérif», le long métrage «L'étoile d'Alger» (2016), a reçu le Prix de la «meilleure oeuvre artistique» alors que le court métrage «Un métier bien» s'est vu décerner, quant à lui, le Prix spécial du jury de sa catégorie. Le Prix du meilleur long métrage est revenu à «Food and shelter» (Espagne, 2015), alors que le Prix du meilleur court métrage est attribué au film égyptien «Selfie». Une quinzaine de films issus de 29 pays dont l'Algérie étaient en compétition à cette édition placée sous le signe «le cinéma et la résistance» en mettant à l'honneur la Révolution algérienne à travers la projection de plusieurs oeuvres cinématographiques dont «la bataille d'Alger» (1966) de l'Italien Gillo Pontecorvo et «le colonel Lotfi» (2015) d'Ahmed Rachedi. L'édition de l'année 2015 a récompensé les réalisateurs algériens Lotfi Bouchouchi pour son film «Le puits» et Mohamed Zaoui pour son documentaire «Dernières paroles». Fondé en 1979 par l'Association égyptienne des auteurs et des critiques de cinéma, le Festival du cinéma méditerranéen d'Alexandrie est considéré comme un des évènements du 7e art les plus importants dans le Monde arabe.