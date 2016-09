7E ÉDITION DU FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE DE JAGRAN "La route d'Istanbul" de Rachid Bouchareb en ouverture

Le long métrage «La route d'Istanbul» du réalisateur franco-algérien Rachid Bouchareb ouvrira, lundi à Bombay, la 7ème édition du Festival du film de Jagran, rapporte la presse indienne. Les films, roumain «Sieranevada», «Sarbjit» d'Inde et «Les plantes» du Chili seront également projetés lors de cette manifestation internationale qui sera l'invitée de Bombay jusqu'au 2 octobre. «La route d'Istanbul» est une coproduction algéro-franco-belge. Le long métrage de 92 minutes raconte la détresse et les combats d'une mère qui découvre que sa fille allait intégrer les combattants en Syrie. Selon son réalisateur, le film, coécrit par Yasmina Khadra, Zoé Galeron et Olivier Lorelle, et projeté hors compétition à la 66e Berlinade (2016), revient sur le désarroi des familles des djihadistes. Le festival du film de Jagran, une initiative du groupe Jagran Prakshan, vise à créer une culture d'appréciation du cinéma. Il se propose de mettre en place une plate-forme pour relier le grand public en Inde et ailleurs avec les contenus cinématographiques.