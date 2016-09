FESTIVAL DE THÉÂTRE PROFESSIONNEL À GUELMA "El Khotoba" lance la compétition

La pièce «El Khotoba» de la la coopérative «Ettaj» de Bordj Bou Arréridj a ouvert dimanche soir au théâtre régional de Guelma «Mahmoud Triki» la compétition officielle de la 10ème édition du Festival culturel de théâtre professionnel. Adaptée d'une oeuvre d'Antoine Tchékhov et mise en scène par Halim Zedam, l'oeuvre de plus d'une heure traite, sur un ton humoristique, du poids du doute et du manque de confiance dans l'effritement des relations entre proches et voisins. Cinq pièces d'expression arabe et amazighe rivaliseront jusqu'à jeudi pour la première place qualificative pour le Festival national de théâtre professionnel prévu novembre prochain à Alger. Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, en visite de travail avait symboliquement lancé la compétition de ce festival dont le jury présidée par Sonia est composé des comédiens Djamel Dekkar, Nabil Benseka, Ali Djebara et le metteur en scène Aïssa Djekati. Outre «El Khotoba», les pièces «Ki choghl» de la troupe Mimisse de Bordj Bou Arréridj, «Hassan El Khouaf» de l'association Thalle de Tizi ouzou, «Ech kelbek met» de l'association El Beliri de Constantine et «Ma'doubet El liâm» de l'association Maraya de la même wilaya sont également en lice. Le programme de la seconde journée de la compétition prévoit la présentation de la pièce «Ech kelbek met» sur la scène de la Maison de la culture Abdelmadjid Chafai pour des «raisons techniques», indiquent les organisateurs.