UNIVERSITÉ DE MOSCOU La culture algérienne s'exporte

La culture algérienne sous ses multiples facettes a été présentée par des étudiants algériens en Russie, à l'occasion des portes ouvertes organisées actuellement par l'université «Amitié des peuples» de Moscou qui réunit près de 8 000 étudiants de 146 nationalités.

Musique du terroir, peintures et gravures représentant différentes régions d'Algérie, produits d'artisanat, guides touristiques, roses de sable: tout a été mis en place par le collectif des étudiants algériens à Moscou, pour attirer le visiteur vers le pavillon Algérie.

Habillés en costume traditionnel pour la circonstance, les étudiants algériens, tout sourire, répondaient aux questions des visiteurs venus visiter l'espace «Algérie» où trônait l'emblème national. Des représentants de l'association des Algériens en Russie étaient présents à cette manifestation. «Nous sommes ici pour soutenir les jeunes étudiants algériens.

Un de nos objectifs est de contribuer à établir des ponts entre les Algériens de Moscou et leur pays», a indiqué à l'APS, la directrice de l'association Aurès Tatiana Ould Ali.

Le hall de l'université où se déroulait l'exposition, était joliment décoré avec les couleurs nationales de chaque pays.

Nigeria, Pérou, Yémen, Guinée-Bissau, Kazakhstan...etc, chaque nation déclinait sa carte de visite, par le biais de son groupe d'étudiants.

A chaque rentrée universitaire, l'établissement «Amitié des peuples» organise en son sein, une manifestation culturelle et pédagogique pour faire connaître les pays dont sont originaires les étudiants.

C'est aussi, une opportunité pour les nouveaux bacheliers de s'informer sur les spécialités et formations prodiguées par cette université qui fête son 56ème anniversaire cette année.

Une centaine d'Algériens étudient, dans différentes spécialités, dans les universités de Moscou, sans compter ceux qui sont dans les au-tres villes de Russie, à Saint-Petersbourg, Krasnodar, Kazan... etc. L'Université de l'Amitié des peuples «Patrice Lumumba, rassemble près de 8000 étudiants de 146 pays. Elle dispose de 10 facultés principales (droit, économie, sciences physiques et mathématiques, lettres, sciences humaines et sociales, génie, médecine, agriculture, écologie, outre trois facultés de formation continue spécialisée, trois unités communes de formation universitaire, sept instituts, 33 centres d'études et de recherches et 150 laboratoires.