TIZI OUZOU Un grand hommage rendu au chanteur Athmani

Par Aomar MOHELLEBI -

C'est sous des airs de véritable fête qu'a eu lieu l'hommage rendu au chanteur kabyle Athmani à Tizi Ouzou jeudi et hier ven-dredi. L'artiste était ému jusqu'aux larmes et heureux de cette marque de sympathie. Ils étaient des centaines, entre chanteurs et amoureux de la chanson kabyle en général et de Athmani en particulier à avoir fait le déplacement à Tizi Ouzou pour ne pas rater cet événement culturel et artistique qui a été une réussite à tous points de vue. Quand il est arrivé à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, aux environs de 10 heures, l'artiste Athmani, dont on se souvient enfin après une si longue amnésie, était pris d'assaut par les présents qui l'attendaient depuis la matinée. Accueilli par la directrice de la culture, Nabila Goumeziane, Athmani a pris tout son temps pour saluer une partie des présents qui voulait notamment se prendre en photo avec l'artiste du jour. Athmani se prêtait volontiers à cet exercice.

D'ailleurs, l'une des formes du bonheur d'un artiste n'est-ce pas de faire plaisir à ses fans surtout quand c'est l'occasion d'un hommage?. L'hommage rendu à Athmani s'est déroulé aussi, en présence de nombreuses célébrités et figures de proue de la chanson kabyle, toutes générations confondues. Parmi les plus anciennes stars, il y avait le monument Kamel Hamadi. A 80 ans, l'auteur et compositeur kabyle le plus prolifique continue de contribuer à sa manière et fidèlement à la scène artistique kabyle en honorant de sa présence les hommages qui sont rendus à d'autres chanteurs à l'image de celui de Athmani. D'autres chanteurs étaient aussi aux côtés de Athmani en cette heureuse occasion dont l'initiative échoit à la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou en collaboration avec l'association des amis de Athmani des Ouacifs. Il s'agit, entre autres, de Rabah Ouferhat, Ouazib Mohand Ameziane, Karim Khelfaoui, Belkhir Mohand Akli... L'hommage a été aussi une aubaine pour réunir des hommes de culture et même des élus locaux à l'instar de Ouahab Aït Menguellet, le maire de Tizi Ouzou qui ne rate presque jamais les rendez-vous culturels de la région ainsi que de l'avocate Lila Hadj Arab, élue du Rassemblement pour la culture et la démocratie et qui est originaire de la même commune que Athmani, à savoir les Ouacifs. A l'intérieur du hall des expositions de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, des dizaines de visiteurs, hommes et femmes et de toutes tranches d'âge, découvraient avec curiosité l'exposition de photos et d'articles de presse consacrés au chanteur Athmani, qui a été au summum de sa gloire dans les années 1970 et 1980. Incontestablement, ce sont les photos de Athmani en compagnie de l'inénarrable et irremplaçable Slimane Azem qui ont le plus retenu l'attention des visiteurs. Ces derniers s'attardaient sur ces photos et les commentaient. Ceux parmi les jeunes mélomanes qui ne connaissaient pas Athmani finissaient par tirer la conclusion qu'il ne s'agissait finalement pas de n'importe qui, dès lors qu'il a eu même l'occasion de côtoyer une légende de la trempe de Slimane Azem. Côté exposition d'articles de presse, il faut en revanche reconnaître que Athmani n'a pas eu vraiment droit à une avalanche de portraits et d'interviews, comme c'est le cas de nombreux autres artistes kabyles, qui ont été gâtés par les journalistes. Ceci est sans doute dû au fait que le parcours de Athmani s'est subitement interrompu ou du moins a été ralenti au moment du foisonnement de la presse écrite indépendante après les événements d'octobre 1988. Pour combler cette faille, les organisateurs ont d'ailleurs été contraints d'avoir recours à des articles de journaux évoquant plutôt d'autres sommités de la chanson kabyle à l'instar de Matoub Lounès, Slimane Azem, Chérif Kheddam, El Hasnaoui... Mais c'est à l'intérieur de la salle du petit théâtre que l'essentiel de cet hommage se jouera.

La salle archicomble était impatiente d'entendre Athmani se raconter et narrer les plus beaux jours de la chanson kabyle, marquée par une exceptionnelle percée à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Athmani s'est livré avec plaisir et patience au jeu des questions-réponses et la rencontre restera sans doute mémorable, surtout pour les fans de Athmani qui ont passé leur adolescence et les premiers pas de leur jeunesse en écoutant les tubes de cet artiste. Hier vendredi, l'hommage à Athmani devait être marqué dans l'après-midi par la tenue d'un gala artistique à la Maison de la culture où d'autres artistes devaient interpréter les chansons de Athmani en guise d'hommage à ce dernier.