ETATS-UNIS Amel Zen sera en tournée

12 concerts à travers quatre Etats avec des artistes et des musiciens de partout dans le monde, Amel Zen, l'idole des jeunes a été choisie par le U.S Department of State en tant que meilleure artiste représentant l'Algérie en 2016 dans la cinquième édition du programme «OneBeat». La tournée comprendra 12 concerts et passera par: Orlando (Floride), La Nouvelle-Orléans (Louisiane), Chattanooga (Tennessee) et Chicago. Le programme met l'accent sur la coopération et le mélange des cultures et augmente cette année, le thème de l'immigration.