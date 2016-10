FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BÉJAÏA La France invité d'honneur

La huitième édition du Festival international du théâtre de Béjaïa se tiendra du 29 octobre au 4 novembre 2016. Avec l'Algérie, 16 pays, représentés par 27 troupes, prendront part à cette édition. Plus d'une vingtaine d'espaces de représentations sont prévus pour accueillir les spectacles. Un programme pour enfant, une table ronde autour du théâtre amazigh, un colloque international consacré au mythe dans le théâtre méditerranéen et un séminaire international sur la critique théâtrale au profit des journalistes, animé par une éminente personnalité de la critique journalistique au théâtre, M.Jean-Pierre Han, sont également au programme de cette huitième édition. Les résidences universitaires de Béjaïa, les communes d'Amizour, de Souk El-Tenine et d'Akbou ainsi que les wilayas de Jijel, de Tizi Ouzou et d'Alger accueilleront aussi des représentations théâtrales. Une quarantaine de stagiaires bénéficieront d'un atelier qui débutera dès le 22 octobre prochain, encadré notamment par Mauricio Celedon, et portera sur le théâtre de rue et le cirque. Des spectacles de rue, des programmes de proximité et des expositions auront lieu pendant toute la durée du festival.