LA GESTION DES SALLES DE CINÉMA Elle sera transférée à l'Onci

Le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi a annoncé, jeudi à Tiaret, que la gestion des salles de cinéma sera transférée à l'Office national de la culture et de l'information. Inaugurant le nouveau siège de la direction de la culture dans le cadre de sa visite d'inspection dans la wilaya, M.Mihoubi a affirmé que cette mesure permettra de garantir une gestion administrative et financière des salles de cinéma à travers le pays et de valoriser ces structures culturelles. Par ailleurs, le ministre a insisté, dans un point de presse, sur la nécessité de promouvoir la grotte d'Ibn Khaldoun située sur le territoire de la commune de Frenda, car liée à un penseur universel et fut le berceau de la sociologie à travers l'écriture du livre «El Moukaddima». Lors de la cérémonie d'ouverture des assises scientifiques sur le cheval organisées dans le cadre du 9ème Salon national du cheval qui se poursuit à Tiaret, M.Mihoubi a indiqué que ce genre de manifestations culturelles contribue amplement à valoriser le patrimoine lié au cheval et au cavalier, à l'instar de la fantasia. Le ministre a visité la bibliothèque «Jacques Bercque» de Frenda, ville natale de ce penseur et chercheur, ainsi que la grotte d'Ibn Khaldoun et le site archéologique de Djeddar à Medroussa, avant d'inspecter les travaux de réalisation d'une école des beaux-arts à Tiaret. Il a également assisté à une partie des activités du Salon national du cheval dont des spectacles de fantasia, une vente aux enchères de chevaux organisée au Centre national d'élevage équin de Chaouchaoua, le Grand Prix de saut d'obstacles du cheval arabe et barbe au centre «Emir Abdelkader» du chef-lieu de wilaya et une soirée artistique au théâtre de plein air de la Maison de la culture «Ali Maâchi».