CHASSE AU TRÉSOR À TIMGAD Plaisir, jeu et patrimoine

Par O. HIND -

Un site historique

Au coeur des Aurès, baignés dans un climat sec et vivifiant, les chanceux ont eu l'opportunité cette semaine de s' imprégner de façon ludique de la «Pompéi de l'Afrique du Nord».

Ceci est une première: chasse au trésor au site archéologique de Timgad, l'un des plus beaux sites romains encore en bon état. Vous aviez besoin de prendre l'air, de mieux connaître le patrimoine algérien. Rien de mieux qu'un séjour de trois jours dans la ville de Timgad ou Thamugadi en amazigh, qu' a organisé l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés et Ingese Event depuis le 30 septembre jusqu'à aujourd'hui, 2 octobre 2016. Au coeur des Aurès, baignés dans un climat sec et vivifiant, les chanceux ont eu l'opportunité cette semaine de s' imprégner de façon ludique de la «Pompéi de l'Afrique du Nord». Non loin de là, ils ont pu retrouver Lambèse-Tazoult, une ville militaire romaine, connue également par son bagne colonial sous l'occupation française. Nous ne vous en dirons pas plus. Les curieux et amoureux du patrimoine culturel algérien ont pu profiter, en famille, en couple, entre amis ou seul, d'un programme riche et varié. Les places étaient limitées, nous ont indiqué les organisateurs. Les retardataires, il vous suffira de vous inscrire une autre fois. Au programme du premier jour, pêle mêle, les curieux ont bénéficié d'une visite guidée du Musée de l'archéologie de Sétif.16 h: Départ vers la ville de Timgad.

19 h: Installation à l'auberge de jeunes de Timgad. A 20 h, repas traditionnel au dîner. 21 h 30: Soirée quiz et jeux. Le 2e jour les estivants ont connu une visite guidée du site de la cité antique romaine Timgad ou Thamugadi. de13 h à 18 h, la chasse au trésor a pu commencer. A 20 h un repas traditionnel au dîner a été offert aux convives. A 21 h, place à une soirée de jeux musicaux version Algérie: n'oubliez pas les paroles! Le 3e jour ce périple conduira les visiteurs à 9h 30 à visiter le Medracen (le plus vieux site archéologique en Algérie), suivra une heure plus tard le site romain de Lambèse-Tazoult. En somme que de belles choses. Alors, il suffisait de vous inscrire et partir à l'aventure! De bonnes choses qu'organise de plus en plus l'Ogbc et c'est tant mieux et pour les riverains et pour notre patrimoine qui ne pourra qu'être valorisé et pris en charge encore et encore. Car cela va de soi, aussi, de l'image de marque de notre pays qui souffre de carences au niveau du tourisme de masse.