4E ÉDITION DU FESTIVAL EL FOUARA SHOW Les spectacles d'ouverture régalent le public

Les spectacles présentés dimanche soir à l'ouverture de la 4ème édition du Festival national du one-man-show El Fouara Show de Sétif ont régalé le public nombreux de la Maison de la culture Houari-Boumediene. Des fous rires et des acclamations ont accompagné la présentation des premiers spectacles de cette nouvelle édition qui a drainé une assistance nombreuse. Le «la» a été donné par le petit Amine Moussaoui, issu de l'atelier du théâtre de la Maison de la culture Houari-Boumediene, avec son sketch Al Ounf (la violence). Dans un cadre loufoque, le petit artiste avec ses délicieuses métaphores, a malicieusement égratigné la société et la violence verbale et physique exercée contre les enfants dans la rue, à l'école et à la maison.

Les planches ont été cédées au spectacle «les sables mouvants» produit par le centre des arts dramatiques de la ville tunisienne Mednine, où les spectateurs ont été embarqués avec l'artiste El Habib Ghorabi dans un show spécial alliant des tableaux artistiques, morceaux musicaux et scènes de vidéo dans une expérience nouvelle du réalisateur Ali Yahiaoui. De Constantine, l'artiste aux besoins spécifiques Saber Ayeche aborde avec entrain et beaucoup d'humour, mais sans le moindre complexe, le vécu souvent difficile des personnes souffrant d'un handicap. Il a dépeint des situations quotidiennes des personnes handicapées confrontées à une société insensible et a réussi à arracher des fous rires tout au long du show. Organisée par l'office communal de la culture et du tourisme, la 4ème édition du Festival national one-man show, dédiée au regretté écrivain, poète et homme de théâtre, Omar Chaâllal, décédé en mai dernier, a été entamée avec des déclamations poétiques des poètes Tayeb Kettal et Abdelmalek Boussahel. Devant se poursuivre jusqu'au 6 du mois en cours, cinquante spectacles sont en lice au cours de cette 4ème édition, avec à l'affiche, Saouli Show de l'artiste Mourad Saouli, Na Hakda de Toufik Mezaâche, Sayeche d'Abdelmalek Boussahel, Daletna de Farid Merimeche. Des conférences sont également programmées au cours de cette nouvelle édition évoquant entre autres «les défis des théâtres «qui sera animée par Mohamed Zetili, «la problématique de l'adaptation dans le théâtre» qui sera animée par Abdslem Yekhlef.