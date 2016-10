FESTIVAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL DE SIDI BEL-ABBÈS L'Association Nawaris de Blida primée

L'association «Nawaris» de Blida a décroché la première place à la 10ème édition du festival culturel du théâtre professionnel de Sidi Bel Abbès, qui a pris fin dimanche soir. En décrochant la première place parmi cinq oeuvres en lice lors de cette manifestation, sa pièce «Otello» de William Shakespeare traitée par Ahmed Meddah a assuré officiellement la participation à la prochaine édition du Festival national du théâtre professionnel prévu en novembre prochain à Alger. La 2ème place dans ce festival de quatre jours a été remportée par la pièce H'dar (parle) écrite par Mustapha Kessaci et mise en scène par Boudjemaâ Hanane de l'association culturelle «El Moudja» de Mostaganem, alors que le troisième prix a été remporté par la pièce «Nawafid» (fenêtres) écrite par Ali Nacer et mise en scène par Moulay Meliani Mohamed Merak de l'association «Ennouqta» d'Oran. Le jury, composé de figures du théâtre connues dont le professeur Azzouz Benamar, Brahim Hachemaoui, Kada Benchemissa, Nawal Djerbou et Bellil Chahid, a adopté, dans son évaluation et classement des pièces théâtrales en lice, plusieurs critères dont le texte, la mise en scène, la scénographie et l'interprétation sur scène, a souligné un de ses membres. M.Azzouz Benamar a signalé que la plupart des pièces en lice étaient en langue arabe classique, insistant sur la maîtrise de la langue et de ses règles. Le représentant de l'association «Nawaris» de Blida a souligné que cette consécration est le fruit d'un grand effort de la troupe qui a tenté de conférer des aspects de créativité et d'harmonie de musique, souhaitant réaliser une bonne figuration au Festival national du théâtre professionnel d'Alger.