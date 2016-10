THÉÂTRE RÉGIONAL DE TIZI OUZOU La générale de la pièce Boulemhayen présentée prochainement

La générale de la nouvelle pièce théâtrale Boulemhayen produite par le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou sera présentée au courant de la semaine prochaine, a-t-on appris lundi dernier du directeur de l'établissement. Ecrite et mise en scène par le grand comédien et homme de théâtre Mohammed Adar, la pièce lancée en production en août dernier est à ses dernières retouches, a indiqué à lAPS Farid Mahiout. Après un long travail marqué par une rigueur particulière du réalisateur et une assiduité de toute l'équipe qui a veillé à la concrétisation du projet, notamment l'assistant metteur en scène Aïssa Molfera, le scénographe Bouchhir Mourad et le musicien Djamel Farès ainsi que les comédiens, la production écrite en arabe dialectal sera proposée au public à partir de la semaine prochaine, a-t-il affirmé. Cette même pièce représentera la wilaya de Tizi Ouzou au Festival national du théâtre professionnel qui aura lieu du 23 au 30 novembre au niveau du Théâtre national algérien, a-t-il signalé. Entre-temps, Mohammed Adar et ses comédiens effectueront une tournée nationale à partir de la deuxième quinzaine du mois d'octobre en cours pour présenter ce nouveau produit qui relate l'histoire d'un homme (Boulemhayen) qui a voulu changer le cours de sa vie tout en nourrissant la peur d'être outrepassé par le temps sans pouvoir réaliser ses rêves. Actuellement, seules quelques retouches liées au décor et les costumes des comédiens sont en voie de finalisation, a indiqué le directeur du théâtre qui a annoncé le lancement en production d'une autre pièce qui s'intitule Ahitus (une adaptation de l'histoire de forgeron d'El Kalous), écrite et mise en scène par le dramaturge Nordine Aït Slimane. Le théâtre régional Kateb Yacine compte, d'ailleurs, participer au festival du théâtre amazigh de Batna qui se tiendra en décembre avec cette pièce qui sera produite en Tamazight, a-t-il fait savoir.