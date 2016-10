LA SEMAINE CULTURELLE INAUGURÉE AU PALAIS DE LA CULTURE Les mille et une facettes de la Corée du Sud

La première édition de la semaine culturelle de la Corée du Sud en Algérie a été inaugurée mardi dernier lors d'une cérémonie officielle au Palais de la culture à Alger. La manifestation a été marquée par des activités artistiques mettant en valeur plusieurs facettes de la culture coréenne, dévoilée à travers l'art culinaire, le cinéma et la photographie, entre autres. Une démonstration de la cuisine coréenne a permis au public d'assister à la préparation de «Bulgogi», un plat traditionnel à base de riz, très populaire en Corée, pays connu pour sa variété de saveurs. Le public, nombreux à venir au premier jour de cette manifestation, a eu droit à une dégustation d'une gamme de saveurs, en plus de plats et produits agricoles exposés à cette occasion. Une exposition de photographies, consacrée aux paysages de ce pays de l'Asie de l'Est, a marqué également cet évènement. Intitulée «Beauté de la Corée: harmonie et histoire», l'exposition dévoile des paysages de la péninsule coréenne, notamment les îles Dango, Dokdo et Seodo, en plus de vues panoramiques de la ville de Séoul, la capitale coréenne. Dans le volet cinéma, le film «L'Agent» du réalisateur coréen Ryoo Seng-wan a été projeté au public algérois. Ce film d'action met en scène l'histoire d'un agent «fantôme» traqué par les services secrets internationaux, mettant en péril à la fois sa mission et son pays. D'autres activités liées au théâtre, à la musique ou encore au sport sont, par ailleurs, au programme de cette manifestation qui se déroulera à Alger et à Constantine. La célèbre comédie musicale «Nanta», inspirée de la musique traditionnelle coréenne dite «Samulnori», sera présentée pour la première fois en Algérie. L'aspect économique n'a pas été en reste à cette manifestation culturelle au cours de laquelle a été lancée l'Association» Business Corée-Algérie», regroupant des hommes d'affaires coréens et algériens. Organisée par l'ambassade de la Corée du Sud en collaboration avec les ministères des Affaires étrangères, de la Culture, et de la Jeunesse et des Sports, la semaine culturelle sud-coréenne en Algérie se poursuit jusqu'au 10 octobre au Palais de la culture, à la salle Ibn Khaldoun (Alger) et au Théâtre du Zénith de Constantine.