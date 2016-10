COOPÉRATION CULTURELLE MacirVie mécène de l'Institut français d'Algérie

Dans le cadre d'un partenariat pour soutenir l'échange culturel entre l'Algérie et la France, MacirVie, acteur majeur des assurances de personnes en Algérie, vient de signer une convention de mécénat avec l'Institut français d'Algérie, et ce, pour une durée de cinq ans.

Fidèle à sa politique citoyenne de soutien à la culture, Macir Vie, vient donc de signer une convention de mécénat avec l'Institut français d'Algérie, et ce, pour les cinq prochaines années. La signature de cette convention a pour objectif premier de soutenir et de mettre en exergue le développement des arts et des lettres ainsi que l'échange de connaissances culturelles et artistiques entre les deux pays dans le respect et la promotion du savoir commun et universel. Cet accord entre Macir Vie en sa qualité des spécialiste dans l'assurance de personnes et l'Institut français d'Algérie est à inscrire dans le cadre du renforcement de l'esprit d'initiative de Macir Vie, mais aussi et surtout, dans celui de faire partager au plus grand nombre, sur les deux rives de la Méditerranée, les richesses et valeurs culturelles communes permettant de tisser des liens de solidarité, d'amitié et de partage. C'est à ce titre que Macir Vie soutient l'organisation, tout au long de l'année, par l'Institut français d'Algérie et ses cinq antennes (Alger, Annaba, Constantine, Oran, Tlemcen) de prestigieux évènements tels que des concerts, des rencontres avec des artistes, des réalisateurs et des conférenciers dans le but de partager le patrimoine culturel commun. Pour toutes ces raisons et afin de consacrer ce partenariat pour le rayonnement de la culture en Algérie, M.Hakim SoufiI en sa qualité de président-directeur général de Macir Vie et Alexis Andres directeur de l'Institut français d'Algérie, ont récemment conclu un accord de mécénat, sous la haute autorité de Son Excellence Bernard Emié l'ambassadeur de France en Algérie, dont la signature s'est déroulée à la salle d'exposition de l'Institut français d'Alger, qui se trouve au 7 rue Hassani Issad, Alger-Centre. Macir Vie est le premier assureur privé national spécialisé dans les assurances de personnes qui propose des produits adaptés aux besoins des algériens dans les domaines du voyage, de la vie et de la santé. C'est une compagnie 100% algérienne, filiale de la Compagnie Internationale d'assurance et de réassurance (Ciar), leader sur le marché privé des assurances en Algérie, dont elle a hérité le savoir-faire. Depuis sa création, ses valeurs fondatrices à savoir l'écoute du client, la réactivité, le respect, l'innovation mais aussi la solidarité, la positionnent aujourd'hui comme le premier assureur à proposer des produits et services novateurs, tels que l'assurance Hadj et Omra, l'assurance Groupe, l'assurance Voyage, ou bien encore le service de livraison des contrats d'assurance voyage à domicile. Il compte aujourd'hui près de 400 collaborateurs. Son réseau d'agences s'étend sur les 48 wilayas du pays avec 177 points de vente. La société verra le renforcement de son réseau dans les mois à venir à travers le territoire national. Rappelons que le 1er janvier 2012, dans le cadre d'une réforme mondiale du réseau culturel et de coopération du ministère français des Affaires étrangères et européennes initiée par la loi du 27 juillet 2010, les Centres culturels français (CCF) et les services de coopération universitaire, éducative, linguistique et culturelle de l'ambassade de France ont fusionné pour devenir l'Institut français d'Algérie (IFA). Au sein de l'Institut français d'Algérie, l'apprentissage de la langue française tient une place essentielle tout comme la participation au débat d'idées, le dialogue entre les cultures, la coopération ainsi que la documentation sur les études en France. En coopération avec des partenaires algériens, l'Institut français d'Algérie intervient dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche, des langues et de la francophonie et des échanges culturels et artistiques.