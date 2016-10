2ÈME FESTIVAL D'ANNABA DU FILM MÉDITERRANÉEN Trois films algériens en lice

Par Notre envoyée spéciale Hind Oufriha -

16 pays seront au rendez-vous d'Annaba

Placé sous le thème «Image de l'humanité», c'est ce soir que s'ouvrira le festival avec 16 films en lice et s'étalera jusqu'au 12 octobre.

Ouakaï karyati (Chronique de mon village) de Karim Traïdia, El Lawha el mathkouba (Le tableau troué) de Djamel Azizi et Al an youmkinikoum el madji (Maintenant, vous pouvez venir) de Salem Brahimi représenteront l'Algérie durant le 2ème festival d'Annaba du film méditerranéen qui réunit au total 16 pays et 35 productions cinématographiques. C'est avec impatience en tout cas que nous attendions de voir le premier long métrage fiction de Salem Brahimi. D'après le roman d'Arezki Mellal sorti en 2000 et coscénariste du film, Maintenant, ils peuvent venir est le troisième film du producteur Salem Brahimi après Africa is Back (2009) et Abd-El-Kader (2014)... L'histoire des plus bouleversantes est celle de Nourredine (Amazigh Kateb, dans son premier rôle au cinéma, après une apparition dans le film El Wahrani de Lyes Salem), rythmée par la présence des femmes de sa vie, notamment une mère culpabilisante campée par Farida Saboundji et une épouse rebelle alias Rachida Brakni. Ce drame a pour cadre les années noires, de 1989 à 1998, marquées du saut de la montée de l'islamisme radical. Les films, pour info, seront projetés dans quatre sites, la cinémathèque, le théâtre régional Azzedine Medjoubi, le Palais de la culture Mohamed Boudiaf et la bibliothèque publique. Au menu également, des conférences et ateliers de formation pour amateurs animés dans le cadre d'une convention entre le festival d'Annaba et celui de Kélibia (Tunisie). La Tunisie sera représentée pour sa part par Akher wahed fina (The Last of us) d'Ala Eddine Slim, projeté en avant-première mondiale à la 73e Mostra de Venise, début septembre. Ce long métrage a décroché le prix Premio Luigi de Laurentis de la première oeuvre... Le Maroc quant à lui sera en compétition avec le film The morphine melody de Hicham Amal, à travers lequel l'amnésie est explorée sous un angle inattendu... Continuant à explorer l'état de la sphère méditerranéenne sur un plan cinématographique, la Syrie sera représentée à travers le dernier long métrage de Bassil Al Khatib Souriyoun (Syriens), où il est toujours question de tragédie familiale sur fond de combat. L'Espagne sera représentée par le film L'Olivier d'Iciar Bollain tandis que Malte marque sa présence pour la première fois au festival de Annaba avec un film des plus émouvants, Simshar de Rebecca Cremona. La France quant à elle sera présente avec D'une pierre deux coups de Fejria Deliba, première réalisation pour cette comédienne révélée au cinéma grâce à Yamina Benguigui. Le deuxième film français en compétition est Vincent n'a pas d'écailles de Thomas Salavador. Côté Palestine, celle-ci sera représentée par le film The idol de Hani Abu Assad qui vient d'être soumissionné pour représenter La Palestine dans la catégorie film étranger aux Oscars. Pour info Hani Abu Assad avait été nominé pour le Golden globe en 2013 pour son film Omar et en 2005 pour Paradise now. Influant the idole la Palestine a déjà neuf fois été soumissionné pour les Oscars, les films de Hami Abu Assad sont les seuls qui ont été nominés. Tourné en partie à Ghaza, The idole raconte l'histoire vraie de Mohammad Assaf, le gagnant en 2013 de Arab Idol. Comme tout jeune à Ghaza il rêve d'aller chanter à la maison de lopéra au Caire et faire le tour du monde avec sa voix. Il va s'entraîner pour les auditions en vue de prendre part aux auditions de Arab Idol du Caire. Il doit se munir de toute sa confiance dans l'espoir de représenter sa région avec bonheur et enthousiasme. Autre film en compétition est 3000 Nuits de la réalisatrice Mai Masri. Ce film qui sortira le 4 janvier 2017 en France, avait été interdit de projection cette année par la mairie d'Argenteuil en France, jugé trop polémique. Le film est l'histoire de Ayal, une jeune Palestinienne qui se fait arrêter et incarcérer dans une prison israélienne hautement sécurisée où elle donne naissance à un bébé garçon. Luttant pour survivre et élever son nouveau-né derrière les barreaux, elle est tiraillée entre son instinct de mère et les décisions difficiles qu'elle doit prendre. Elle trouve dans sa relation avec les autres prisonnières, palestiniennes et israéliennes, l'espace et le temps nécessaires pour réfléchir, s'assumer et devenir une jeune femme. 3000 Layla a inauguré cette année la 5e édition des Journées du film jordanien qui se sont tenues en février dernier en Algérie. La Turquie sera présentée par le film Album de famille de Mehmet Can Mertoðlu.Ce film a été présenté à la Semaine internationale de la critique à Cannes 2016. C'est l'histoire d'un couple marié, approchant la quarantaine qui tente à tout prix de garder secrète l'adoption d'un bébé en constituant un album de photos fictif...l'Égypte sera présente avec le nouveau film de Hadi El Bagoury, Habta. L'Iran sera l'invité d'honneur du festival qui rendra un hommage particulier au réalisateur iranien Abbas Kiarostami à travers nombre de ses films phares dont Le goût de la cerise. Le commissariat du festival représenté par Saïd Ould Khelifa a également prévu la projection de Le Client, de Ashgar Farhadi, Prix du meilleur scénario cette année au Festival de Cannes, No Land's song, un documentaire sur la musique en Iran ou encore le film Nahid d'Ida Panahandeh. En marge du festival, une délégation britannique animera, avec le concours de l'université Badji Mokhtar d'Annaba, des ateliers dans le cadre du 400ème anniversaire de la mort du poète, dramaturge et écrivain William Shakespeare. Plusieurs figures du 7ème art dont Lakhdar Hamina, Mohamed Rachedi, Ahmed Bedjaoui et Mohamed Khan seront honorées lors de cette 2ème édition du Fafm. Un hommage sera rendu à titre posthume à la réalisatrice tunisienne Kaltoume Bournaz, décédée en septembre dernier. Comme pour ne pas changer, à l'instar des autres festivals en Algérie, les programmateurs nous ont habitués à la dernière minute. Cela dit, au vu de la qualité pertinente des films proposés cette année, gageons que cette édition aura une meilleure portée.