ZEYEN DAREK QUAND LA DECO DEVIENT UNE OBSSESSION

Rym Baghli: Quand l'architecte devient artiste

Les téléspectateurs de l'Entv, Canal Algérie et la terrestre, ont remarqué sûrement, le retour de l'émission Zeyen Darek.

Suite au succès de la saison 1 qu'avait reçu cette émission, la télévision algérienne a décidé de poursuivre l'aventure, et de lancer la saison 2...L'engouement des familles algériennes contemporaines pour la décoration de leur intérieur est incontestable. On remarque même, que malgré un budget restreint, les couples grattent les fonds de leurs bourses, afin de concevoir un intérieur, à la mesure de leurs goûts et de leurs ambitions.

L'agencement, la personnalisation des espaces internes, deviennent une priorité, voire même la préoccupation majeure de chaque famille... Cependant, rares sont les familles qui arrivent à réaliser leur rêve et à concevoir un intérieur selon leurs désirs...C'est dans ce contexte, que l'émission Zeyen Darek, intervient. Elle est là pour répondre aux sollicitations des familles algériennes à travers tout le territoire national et devient de ce fait, le point de convergence des grandes valeurs de notre société: la générosité, l'espoir et la solidarité. Lors de la saison précédente, cette émission a déjà rassemblé des milliers de téléspectateurs autour d'un seul thème: «La décoration d'intérieur.» Des familles se sont rapprochées de l'architecte et conceptrice de l'émission Rym Baghli, afin de lui exposer leurs difficultés et leur envie de changer radicalement leur décor intérieur, voire même, et pourquoi pas, de changer de vie... La jeune architecte se basant sur les aspirations des uns, et les espoirs des autres, tente de se frayer un chemin à travers ses outils, afin de redonner aux maisons, leur place dans une société toujours à l'affût des originalités, quoique les concepts ancestraux aient parfois tendance à dominer. De ce fait, c'est le rêve des 40 familles, tirées au sort, la saison précédente, qui s'est réalisé, et a pris forme dans une ambiance fraternelle et chaleureuse...Rym ayant plus d'un tour dans son sac, a surpris agréablement plus d'un, en puisant dans des notions aussi pratiques que décoratives, donnant naissance à des ornements originaux, en l'espace de trois jours. Un défi à relever à chaque fois, par cette jeune architecte et son équipe de professionnels qui pendant ce laps de temps record, parviennent à bout des travaux qui métamorphosent les foyers, et leur redonnent un aspect moderne et en parfaite harmonie avec les tendances familiales.

Rym Baghli espère ainsi, répondre aux nombreuses sollicitations des participants, et atteindre son objectif par des idées innovatrices et propres à chaque nouvelle émission.

«Il n'est pas toujours facile de satisfaire les familles... avouera-t-elle...Néanmoins, nous tentons d'étudier leurs propositions, et répondre à leurs exigences... Le succès de la saison dernière est pour nous le meilleur repère.. Je précise aussi, qu'une analyse est faite dès le premier entretien avec ces familles. De ce fait, nous repartons déjà avec des idées préconçues.

Nous procédons alors à des analyses de base sur le projet, selon la superficie de la maison, l'agencement de ses pièces et enfin la conception de son décor. La saison 2 de cette émission revient donc cette année, avec des nouveautés et quelques modifications. Rym n'a pas lésiné sur les efforts, afin de relooker l'émission elle-même, en introduisant quelques variations...

Vous l'aurez remarqué, la participation de Mehdi, l'animateur de la Chaîne 3, n'était pas fortuite...Ce qui prouve que la jeune architecte ne compte pas uniquement sur ses goûts créatifs, mais demeure à l'écoute de toutes les suggestions.