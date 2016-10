2ÈME FIFM L'audace au féminin portée à l'écran

Par Notre envoyée spéciale Hind OUFRIHA -

Notre coup de coeur, pour la première journée marquant le début des projections en compétition officielle, fut la programmation du très beau long métrage espagnol, L'olivier, suivra en soirée, un documentaire des plus émouvants dans la section focus sur l'Iran.

Avec une heure de retard tout de même, le film espagnol de Maria Icíar Bollaín Pérez-Minguez pouvait commencer au théâtre Azzedine Medjoubi. Intitulé L'olivier, ce film met en scène la belle et jeune effrontée Alma qui reprend l'exploitation agricole de son grand-père. Ce dernier a été contraint de vendre son olivier millénaire à une multinationale et ne s'en est jamais remis. Alma décide de renverser l'ordre établi et remonte la piste de cet arbre unique, dernier ancrage dans ses terres familiales. S'ensuit un voyage rocambolesque qui l'amène avec des membres de sa famille dans une semi-remorque rouge jusqu'en Allemagne. Un peu tiré par les cheveux, ce film possède la force de persuasion pour deux, portée par le challenge inouï de cette jeune fille qui mentira sciemment à sa famille pour pouvoir aller récupérer cet arbre et en partant, tenter de sauver son grand-père qui s'est laissé dépérir, après le déracinement de cet arbre millénaire, symbole de la terre nourricière et de la transmission du savoir et de l'héritage familial. Film puissamment beau, accompagné d'images de paysage d'Andalousie, qui tranchent avec la modernité austère de la ville allemande, il témoigne de la simplicité de ces gens qui grandissent avec des valeurs et s'entêtent à les sauvegarder comme l'on ferait attention à un riche patrimoine. L'histoire apparaît folle et parfois saugrenue, mais les dialogues hautement sincères et d'actualité remettent en cause ce concept de modernité galopante qui a fait éclater certaines familles poussées par la menace de la crise économique face à l'hégémonie de l'industrie dont la froideur n'a d'égale que le mensonge de leurs systèmes corrompus qui ne donnent que pour mieux asservir et prendre de l'Autre.

A la fois lumineux et nerveux, ce film sensitif donne à voir et à ressentir une profonde humanité dans sa naturelle faiblesse et défauts mais aussi ses fulgurantes espérances et sa foi en un lendemain basé beaucoup plus sur la confiance en l'Autre et son humanisme.

Le second film projeté hélas, devant peu de gens, mais qui attestera à juste titre du fameux adage «quand on veut, on peut» est le documentaire iranien No land's Song, projeté en présence de son réalisateur Ayat Najafi.

Prix du cinéma européen du meilleur documentaire, ce film sorti en 2014 raconte le projet de Sara Najafi, jeune compositrice et soeur du réalisateur qui va la suivre dans son désir farouche de constituer un groupe de chanteuses solistes. Elle conviera ainsi Parvin Namazi et Sayeh Sodeyfi, mais aussi des artistes françaises, Elise Caron, Jeanne Cherhal et enfin la Tunisienne Emel Mathlouthi, à venir la rejoindre pour monter ce projet des plus risqués et ambitieux afin de collaborer à l'édification d'un pont culturel entre la France et l'Iran. Il faut savoir que les autorités iraniennes interdisent aux femmes de chanter devant des hommes depuis la révolution de 1979.

Par ce concert Sara veut rendre hommage à la chanteuse iranienne Quamar qui, en 1924 créera le scandale en chantant en public et même sans voile.

Ce film est un retour incessant entre les répétitions, les voyages de Sara entre Paris et l'Iran durant près de deux ans, ses doutes, ses peurs, mais aussi son courage et espoir féroce d'aller au-devant des obstacles. Pour ce faire, Sara n'hésitera pas frapper à toutes les portes tentant de convaincre les plus hautes instances religieuses du pays, du bien-fondé de son projet. Ces derniers lui signifieront à maintes reprises le côté «illicite» qu'une voix féminine puisse poser devant un public masculin compte tenu du «plaisir» que ça pourrait lui procurer. Absurde, révoltant, y compris pour les autres pays où l'islam est une pratique courante, ce film montre toutefois le combat acharné de ce groupe de musiciens qui parviennent à avoir gain de cause après les nouvelles élections présidentielles en Iran. Ce documentaire illustre une belle preuve de courage parmi ces femmes qui aspirent à un changement au niveau de leur système quant à leur condition inférieure comparée à celle des hommes.

Leur transgression est perceptible notamment dans leur habit hautement coloré et leur regard déterminé à mener ce combat transgressif, preuve que l'art et la musique peuvent être une arme redoutable de rassemblement massif qui réunit d'abord, mais ne sépare pas.

Preuve aussi que cette musique iranienne si belle peut être interprétée au-delà des frontières par des artistes de diverses géographies et non musulmans, tant que le désir de chanter est plus fort qu'aucune barrière de censure. «C'était certes difficile de faire ce film, mais pas impossible» dira le réalisateur de ce doc qui n'a pas encore été projeté en Iran.