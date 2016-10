AMERICAN MUSIC AWARDS Le rappeur Drake bat le record de Michael Jackson

Le rappeur canadien Drake a battu le record détenu depuis plus de trente ans par la légende de la pop Michael Jackson, en recevant lundi dernier 13 nominations pour les American Music Awards. Michael Jackson détenait le record depuis 1984 avec 11 nominations à l'époque du succès planétaire de son album mythique «Thriller».

L'immense succès commercial de son album «Views» a largement contribué au succès de Drake selon les professionnels qui ont rappelé par la même occasion que l'album a été reçu plus tièdement par la critique.

Drake, de son vrai nom Aubrey Drake Graham, est notamment nommé dans la plus prestigieuse catégorie d'Artiste de l'année, avec Adele, Beyoncé, Rihanna, les Canadiens Justin Bieber et The Weekend ou encore Selena Gomez et Ariana Grande.

Remis le 20 novembre à Los Angeles, les American Music Awards sont attribués par un vote des fans.