TAMAZIGHT. ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 Inscriptions pour les nouvelles sections d'apprentissage pour adultes

Dans le cadre du dispositif d'apprentissage de tamazight pour adultes mis en place par le Haut Commissariat à l'amazighité en partenariat avec l'Office national d'alphabétisation et d'apprentissage pour adultes «Onaea» et l'Association algérienne d'alphabétisation «Iqraa» et dans la continuité du programme initié durant l'année 2015-2016, les inscriptions débuteront à partir du lundi 10 octobre 2016, au niveau de tous les sièges abritant cette activité (HCA, Onaea et Iqraa).



L'année scolaire se déroulera comme suit:

- Regroupement des enseignants «alphabétiseurs»

à Blida le lundi 24 octobre 2016.

- Début des cours:

Samedi 29 octobre 2016.

- Fin d'année scolaire:

début de semaine de juin 2017.

Constitution du dossier:

- Les inscrits doivent fournir un extrait de naissance, une photo d'identité et une fiche d'identification remplie et signée par l'intéressé.

Fréquence des cours:

Tous les samedis de 10h à 12h30mn (exceptionnellement,

un autre horaire peut être dégagé pour cette journée après consensus du groupe).

Le Haut Commissariat à l'amazighité s'engage à:

- Couronner les efforts des adultes par la délivrance d'une attestation du premier niveau à la fin du cursus avec la signature du HCA, de l'Onea et de l'Association algérienne