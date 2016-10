IKEDJAN (BÉJAÏA) La vie culturelle s'anime

Par Arezki SLIMANI -

Un hommage émouvant a été rendu à Radjimi Med Akli

La vie culturelle s'anime au douar Ikedjan dans la commune de Tifra.

Il ne s'agit point de galas ni de chants ou de danses, mais de conférences et d'hommages qui n'ont de valeur que celui de rappeler à la nouvelle génération, l'esprit revendicatif de leurs ancêtres et le courage de se battre pour un cadre de vie meilleur. Les jeunes animateurs de la bibliothèque municipale chahid Habhoub-Arab se démènent pour dénicher des occasions afin d'animer ce lieu de culture. En dépit du peu de moyens dont ils disposent, Nadir Azeddine Madani et bien d'autres, animés d'une volonté farouche partent en guerre contre l'oubli et l'ignorance, barrant la route à tous les intégrismes qui prennent place en toute impunité dans nos villages. Rien que pour ce mois d'octobre, la bibliothèque d'Ikedjan a accueilli trois importants rendez-vous. Il y a eu d'abord cette conférence animée par Zirem Azeddine sur le combat amazigh de Boulifa à aujourd'hui. Devant les adhérents et les citoyens invités par le responsable de l'établissement Yamouni Azeddine, le conférencier s'est étalé longuement sur le personnage et le combat de Boulifa. Avant d'énumérer une chronologie détaillée sur tous les combats qu'a connus la Kabylie, tout en citant les acteurs de tous les mouvements de chaque époque. La crise berbériste, les événements d'avril 1980 et ceux qui l'ont précédée, le mouvement citoyen de 2001 en passant par le boycott scolaire de 1994-1995 et ses conséquences. Tout y est pour montrer aux jeunes présents en force qu'il n'y a rien pour rien. Le volet culturel et artistique lui aussi était présent par ses acteurs ayant constitué un apport positif à l'épanouissement de tamazight. Deux prix ont été décernés au conférencier, l'un par la bibliothèque et l'autre par le collectif des anciens élèves du conférencier, en sa qualité d'adjoint d'éducation au CEM de Tiniri à Akfadou. Enfin, deux intervenants plus anciens au Café littéraire, en l'occurrence Rassoul Yahia et Brizini Saïd, ont été primés par le responsable de la bibliothèque. Une semaine après, le rendez-vous a été pris avec l'auteur-journaliste Karim Chikh autour de son Dictionnaire de la langue kabyle avec au bout une vente-dédicace qui a ému l'auteur connu pour ses émissions sur les villages de Kabylie sur les ondes de la radio Soummam. Ce week-end, la bibliothèque municipale d'Ikedjane a rendu un émouvant hommage au regretté Radjimi Med Akli, le militant, disparu prématurément des suites d'une longue maladie. Après une marche silencieuse à sa mémoire, qui a conduit les participants de la bibliothèque municipale à Ighil n Tala jusqu'au cimetière Aït Mahiou et au dépôt où une gerbe de fleurs a été déposée, suivie de l'observation d'une minute de silence, au recueillement et à des témoignages, les invités de la bibliothèque se sont retrouvés dans l'après-midi pour une table ronde avec sa famille, ses proches et ses amis, en présence de la radio Soummam, la presse écrite et un média lourd. Plusieurs personnes ont apporté des témoignages vibrants sur le défunt. Ses amis du village sont revenus sur des souvenirs d'enfance, la jeunesse, le sport (football) car le défunt était un joueur exemplaire, ainsi que sur ses qualités nobles. A la fin, une cérémonie a été organisée en l'honneur de toute l'assistance ainsi que des remises de prix pour les participants et un cadeau souvenir pour la famille Radjimi.