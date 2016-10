COOPÉRATION ALGÉRO-ESPAGNOLE Une forte collaboration artistico-culturelle en 2017

L'Algérie abritera en 2017 une exposition dédiée aux arts plastiques espagnols et verra la création d'une troupe musicale mixte dans le cadre de la coopération algéro-espagnole, a annoncé le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. Le «riche» dialogue entre l'Algérie et l'Espagne se traduira en 2017 par l'organisation, en Algérie, d'une exposition dédiée aux arts plastiques espagnols et la création d'une troupe musicale mixte qui mettra en avant le patrimoine musical des deux pays, a précisé M.Mihoubi au terme de ses entretiens avec le secrétaire d'Etat espagnol à la Culture, José Maria Lassalle, dans le cadre de la célébration du 400e anniversaire de la mort de l'écrivain espagnol Miguel de Cervantes.

L'Algérie bénéficiera également au titre de la coopération bilatérale de l'expérience d'experts espagnols dans la restauration des sites historiques, a-t-il ajouté. Les deux parties ont évoqué le célèbre portrait de la moudjahida Djamila Boupacha réalisé par Pablo Picasso. Le responsable espagnol a précisé qu'un riche programme d'activités culturelles était prévu dans les mois à venir, notamment dans le domaine du cinéma, des bibliothèques et de la restauration des sites historiques. M. Lassalle a, à cette occasion, reçu plusieurs beaux livres et un tableau de mosaïques.

Par ailleurs, interrogé sur la participation de l'écrivaine Ahlam Mosteghanemi au prochain Salon international du livre, M.Mihoubi a dit qu'elle n'avait pas refusé d'y participer. Rappelant qu'Ahlam Mosteghanemi sera nommée dans quelques jours «ambassadrice de la paix» par l'Unesco, il a estimé que «cette consécration est une reconnaissance internationale pour l'écrivaine algérienne».

La célébration du 400e anniversaire de la mort de Miguel de Cervantes est marquée par l'organisation d'un colloque international à la Bibliothèque nationale.